סערה פוליטית חריפה פרצה הבוקר (חמישי) בעקבות התבטאות קשה של סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), במהלך ראיון שהעניק למגישים אדמקר וישראל כהן ברדיו החרדי 'קול ברמה'. ואטורי, המכהן גם כחבר ועדת חוץ וביטחון, אמר במפורש כי חברת הכנסת נעמה לזימי (הדמוקרטים) "גרועה יותר מחמאס".

במהלך הראיון התבטא ואטורי בחריפות נגד לזימי והוסיף: "שתתמודד לראשות ארגון הטרור במידת הצורך". כאשר המראיינים שאלו אותו על ההשוואה הקשה לאויב בשעת מלחמה, השיב ואטורי כי הוא אינו רואה הבדל, והוסיף: "מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים – זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה".

פנייה דחופה ליועמ"שית: "התרת דם מפורשת"

התגובות באופוזיציה לא איחרו לבוא. חברת הכנסת נעמה לזימי שיגרה פנייה דחופה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות למשטרה לפתוח באופן מיידי בחקירה פלילית נגד ואטורי בגין הסתה חמורה לאלימות, ואף לפעול להסרת חסינותו במידת הצורך.

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במכתב הפנייה כתבה לזימי: "אמירות אלו אינן חוסות תחת חופש הביטוי הפוליטי או תחת החסינות הפרלמנטרית. מדובר בהתרת דמה המפורשת של נבחרת ציבור מכהנת. השוואה של חברת כנסת לאויב והגדרתה כ'גרועה מחמאס' מהווה קריאת כיוון מסוכנת לציבור ומתן הכשר מפורש לאלימות כלפיה".

לזימי הדגישה כי חומרה יתרה יש לייחס לעובדה שדברים אלו נאמרים מפי איש ציבור בתפקיד סגן יושב ראש הכנסת – תפקיד שאמור להוות סמל לממלכתיות. "אין מדובר בפליטת פה, אלא בחזרה עקבית על מסר מסית ומפלג", כתבה. "אמירות מסוג זה עלולות להתרגם במהירות למעשי אלימות פיזיים, ועל מערכת אכיפת החוק להציב גבול ברור ומיידי".

"דבריו של ואטורי הם התרת דם והסתה ישירה לאלימות. כשסגן יו"ר הכנסת משווה נבחרת ציבור למחבלי חמאס, הוא מסמן על גבי מטרה ומכשיר את הרצח הפוליטי הבא"

בתגובה רשמית אמרה לזימי: "קואליציית ההפקרות מנסה להלך אימים, הממשלה הזו סימנה לי מטרה על הגב – אבל האיומים שלהם לא יעצרו את המאבק הציבורי שלנו. אני דורשת ממערכת אכיפת החוק להתעורר ולבלום את הטירוף הזה".

גינויים חריפים באופוזיציה: "חציית קווים אדומים"

חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה הצטרפו לקריאות נגד סגן יו"ר הכנסת ודרשו את הדחתו מתפקידו הייצוגי. ח"כ שלי טל מירון (יש עתיד) אמרה: "ההשוואה המופקרת של ח״כ ואטורי אינה רק בושה אישית, היא סימפטום של תהליך מסוכן שחצה את כל הקווים האדומים. לסמן נבחרת ציבור כ'גרועה מחמאס' זו הסתה חמורה שעשויה להפוך למעשה אלימות והכשרת הקרקע לפגיעה במי שחושב אחרת".

ח"כ נאור שירי (יש עתיד) קרא ליו"ר הכנסת לפטר את ואטורי מתפקידו כסגן היו"ר באופן מיידי: "זו הסתה חמורה לרצח. אלו המילים, אלו המנהיגים. שלא יגידו לא ידענו, לא שמענו, לא עמדנו במרפסת. אני מצפה ממשטרת ישראל והיועצת המשפטית לממשלה לפתוח עוד היום בחקירה".

בסביבת האופוזיציה מדגישים כי מדובר בעליית מדרגה מסוכנת בשיח הציבורי, בעוד שבימין טרם נמסרה תגובה רשמית רחבה לדברים שנאמרו בתחנת הרדיו החרדית.