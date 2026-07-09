הדרג המדיני בישראל אישר את הארכת שהותה של משלחת הסיוע המשותפת לוונצואלה בשבועיים נוספים, בעקבות פנייה רשמית של נשיאת ונצואלה בפועל, דלסי רודריגז, לשר החוץ גדעון סער. ההחלטה, שקיבלה את אישורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיעה על רקע התקדמות משמעותית בגיבוש תוכנית לאומית לשיקום תשתיות ומבנים שנפגעו ברעידות האדמה הקטלניות.

במקביל להארכת המשימה, המריא אתמול לוונצואלה כוח נוסף של פיקוד העורף בראשות מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית (יחצ"א), תת-אלוף במילואים יוסי פינטו. הכוח צפוי לנחות היום במדינה ולהשתלב בפעילות המבצעית, כדי להבטיח רצף בעבודה בשטח ולהעמיק את המומחיות ההנדסית הישראלית באזור האסון.

פגישה היסטורית בקראקס

הארכת שהות המשלחת מגיעה בהמשך לפגישה שנערכה בין שלישי לרביעי בקראקס בין הנשיאה בפועל רודריגז לבין חברי המשלחת הישראלית. במפגש, שבו השתתפו גם קציני פיקוד העורף במדי צה"ל, נדונו תוכניות השיקום ארוכות הטווח שגיבשו המומחים הישראלים. מדובר במפגש רשמי ראשון מסוגו מזה שנים רבות, לאחר שוונצואלה ניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל בשנת 2009 בעקבות מבצע "עופרת יצוקה".

היחסים המדיניים החלו להשתנות לאחר שסגנית הנשיא, רודריגז, עלתה לשלטון בעקבות מעצרו של הנשיא הקודם ניקולס מדורו בידי ארצות הברית והעברתו לשטחה. עצם שיגור המשלחת לפני כעשרה ימים הוביל לפריצת דרך דיפלומטית ראשונה, שכללה שיחת טלפון בין שר החוץ של ונצואלה, יבאן גיל, לבין ראש המשלחת הישראלית, השגריר המיועד במקסיקו ומחזיק תיק ונצואלה במשרד החוץ, יועד מגן.

משימה שונה מהרגיל

בראש משלחת צה"ל עומד ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי, שציין בשיחה עם כתבים כי למשלחת הוגדרה משימה שונה מזו של משלחות סיוע קודמות. הפעם, המיקוד הוא בייעוץ הנדסי ובתוכניות שיקום ארוכות טווח, ולא רק בחילוץ דחוף של נפגעים מההריסות. המשלחת מונה כעת 28 איש, בהם שמונה מהנדסים מפיקוד העורף ונציגי משרד החוץ, ואליהם יצטרפו המומחים הנוספים מהכוח החדש ומנציגי רשות החירום הלאומית.

מניין ההרוגים ממשיך לעלות

בתוך כך, משרד ההסברה של ונצואלה פרסם הבוקר עדכון רשמי לפיו מניין ההרוגים ברעש האדמה עלה ל-3,685 בני אדם. האסון, שהתרחש לפני כשבועיים בעקבות שתי רעידות אדמה עוקבות בעוצמות של 7.2 ו-7.5, גרם לנזק כבד למבנים ולתשתיות בבירה קראקס ובמחוז לה גואיירה הסמוך.

על פי נתונים לא רשמיים, מספר הנעדרים באזור האסון עדיין עומד על למעלה מ-38,000 בני אדם. המספרים הקשים ממשיכים לטפס מדי יום, כאשר צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים לסרוק את ההריסות באזורי החוף הצפוניים. על פי נתוני הסקר הגיאולוגי האמריקאי, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן משמעותי ברעידות שהתרחשו בהפרש של דקות בודדות.

הנשיאה בפועל דלסי רודריגז הגדירה את האירוע כ"קטסטרופה טבעית אכזרית ביותר" בתולדות ונצואלה, בעוד גורמים באו"ם מזהירים כי מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות בימים הקרובים. המשבר ההומניטרי מעמיק, כאשר אלפי תושבים נותרו ללא קורת גג ושוהים במחנות זמניים או ברחובות מחשש מרעידות משנה.