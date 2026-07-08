דליפת הגז וההרעלה בירושלים: חשודים עוקבו, אלו הממצאים המדאיגים

זירת האירוע - צילום: דוברות המשטרה זירת האירוע | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:47

שוטרי מחוז ירושלים, בשיתוף חוקרי כבאות והצלה, עיכבו היום (רביעי) לחקירה שלושה חשודים בחשד למעורבות ישירה ברשלנות שהובילה להרעלתם של רבים בשכונת אבו טור בירושלים.

כזכור, מוקדם יותר היום פונו לפחות 15 נפגעים ממספרה במזרח ירושלים, בחשד להרעלה במקום. מתחקור ראשוני של גורמי המקצוע ומחקירת המשטרה עולה כי מקור פליטת הגז הרעיל הוא גנרטור שהוצב והופעל במקום בצורה פיראטית, לקויה ולא בטיחותית בעליל. הגנרטור, שפעל בתוך מבנה המשמש כמספרה ברחוב שיח' ענבר, גרם להצטברות מהירה וקטלנית של הגז הרעיל פחמן חד-חמצני (CO) בחלל הסגור, מבלי שלנוכחות במקום תהיה יכולת להבחין בסכנה בזמן אמת. תיעוד מתוך ההריסות: כך נראה ביתו של חמינאי אחרי החיסול אליהו לוי | 15:58 שכונת א-טור בירושלים: 16 נשים פונו לבית החולים בחשד להרעלה משה כץ | 17:01 בעקבות הדליפה הקשה, פונו מהזירה נפגעות רבות, כאשר תמונת המצב הרפואית הולכת ומתבהרת ככל שנוקפות השעות. אל בתי החולים של המרכז הרפואי הדסה פונו 15 נפגעות, כולן נשים וילדות ששהו במספרה באותה העת. אל בית החולים הדסה עין כרם פונו חמש נשים בוגרות במצב בינוני, כשהן בהכרה. אל בית החולים הדסה הר הצופים פונו עשר נפגעות נוספות, מתוכן ארבע ילדות ושש נשים מבוגרות, אשר שבע מתוכן הוגדרו במצב בינוני והשאר במצב קל.

( צילום: כבאות והצלה )

בעקבות חומרת הרעלת הפחמן החד-חמצני, הוחלט בבתי החולים על מבצע רפואי מורכב להעברת מרבית הנפגעות לטיפול מציל חיים בתא הלחץ המיוחד של הדסה עין כרם. שמונה מטופלות מועברות בשעות אלו מהר הצופים לעין כרם, ואליהן יצטרפו עוד שלוש נפגעות שפונו בתחילה לבית החולים שערי צדק. בסך הכל, צפויות 16 נפגעות לעבור טיפול ייעודי בתא הלחץ במטרה לנקות את גופן מהגז הרעיל.

בזירת האירוע עצמה, כוחות כבאות והצלה, יחד עם צוות הניטור של לוחמי האש, ממשיכים לפעול גם בשעה זו בתוך המבנה. הלוחמים מבצעים מדידות רציפות של ערכי הגז הרעיל באוויר ובמקביל מפעילים מערכות אוורור נרחבות כדי לטהר את חלל המספרה.

המבנה עצמו פונה לחלוטין מכל אדם, ומפקד תחנת שלם במשטרה, סגן ניצב שלום כהן, הגיע לזירה ומנהל מקרוב את פעולות החקירה. מפקדי כוחות הכיבוי וההצלה הדגישו כי בעקבות הפעולות המהירות של הלוחמים בשטח, הוסר החשש להתפשטות הגז ולא נשקפת כל סכנה לציבור הרחב העובר בקרבת המבנה, או לתושבים המתגוררים בדירות המגורים הסמוכות. שלושת החשודים שעוכבו הועברו להמשך חקירה פלילית ממושכת בתחנת המשטרה שלם, לבחינת מידת אחריותם להפעלה הפיראטית של הגנרטור שסיכנה עשרות נשים וילדות.