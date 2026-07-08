ועדת השמות העירונית של עיריית תל אביב-יפו אימצה אתמול (ראשון) את הצעתו של ראש העיר רון חולדאי, לקבוע באופן רשמי את השם "כיכר החטופים" לרחבה הסמוכה למוזיאון תל אביב. ההחלטה צפויה לעלות לאישור סופי במועצת העיר בשבוע הבא, ותעניק מעמד רשמי ומחייב לשם שהתקבע בשיח הציבורי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

במשך השנתיים האחרונות, מאז בוקר שמחת תורה תשפ"ד, הפכה הרחבה למוקד מרכזי של סולידריות ציבורית, תפילה ומאבק למען השבת החטופים מעזה. בעירייה הסבירו כי המשמעות הלאומית העמוקה של המקום והיותו סמל מובהק למאבק הציבורי, הובילו להחלטה להעניק לשם תוקף רשמי.

במקביל לקביעת השם הרשמי, צפויה העירייה להקים ועדה ייעודית שתבחן דרכים להנצחת המאבק הציבורי והחברתי שהתפתח במקום. מטרת הוועדה תהיה לשמר את הזיכרון ההיסטורי והערכים שהתגלו בכיכר לדורות הבאים.

ראש העיר חולדאי התייחס להחלטה ההיסטורית: "היום אנחנו מעניקים לרחבה את שמה הרשמי – כיכר החטופים. בכיכר הזו קיווינו, כאבנו, וגם שמחנו יחד עם החזרתם של חלק מהחטופים הביתה. לפעמים התקהלו כאן המונים ולפעמים בודדים, אך הערך המרכזי שנותר קבוע הוא ה'ביחד'".

"לא נשכח את גודל השבר"

חולדאי הוסיף והדגיש: "הגענו לכאן מכל חלקי החברה כדי לעמוד לצד המשפחות, להיאבק למען אחינו ולא לוותר עד שישובו. בחרנו בשם זה כדי שהאסון הקשה לא יישכח, וכדי שהדורות הבאים יזכרו לא רק את גודל השבר, אלא גם את העמידה המשותפת, הערבות ההדדית והאמונה שאסור להשאיר אף יהודי מאחור".