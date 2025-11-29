שורד השבי אלון אהל הגיע היום לראשונה לכיכר החטופים בתל אביב, רגע לפני שהעצרות במקום צפויות להסתיים, והתייצב לצד הפסנתר שהוצב למענו במקום. הוא ניגן את "שיר ללא שם" שליווה אותו, כך סיפר, בהיותו בעזה (חטופים)
במעמד עוצמתי בכיכר החטופים בתל אביב, שורד השבי בר קופרשטיין הניח תפילין, קרא "שמע ישראל" וסיפר כיצד התפילה, האמונה ובורא עולם ליוו אותו גם ברגעים הקשים ביותר של השבי: "לא איבדתי את עצמי – שמרתי על הנשמה שלי" | צפו בתיעוד המרגש והמרטיט מנאומו של שורד השבי בכיכר החטופים (יהדות)
עשרות אלפי ישראלים התכנסו בכיכר החטופים בתל אביב כדי לציין בהתרגשות את חזרת החטופים הצפויה | שליחי טראמפ וויטקוף וקושנר: "שלום שנולד מהאומץ שלכם – תודה לטראמפ על המחויבות להביא את הסכסוך לסיומו, לראש הממשלה תפקיד חשוב בתהליך" (בארץ)
מפגינים יצאו היום להפגין במספר מוקדים ברחבי הארץ - בדרישה להחזרת החטופים | מספר כבישים ראשיים נחסמו לפרקי זמן קצרים | גלנט בכיכר החטופים: "צריך עכשיו להחזיר את החטופים ולהחליף את שלטון חמאס" | בן גביר: "השביתה שנכשלה היום, היא המשך ישיר של השביתות מבית היוצר של קפלן"| (חדשות)
נשיא המדינה הרצוג הגיע לכיכר החטופים: "אני רוצה לומר לחטופים שנמצאים במנהרות האיומות בעזה - אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע, אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר אתכם הביתה. אני קורא לעולם כולו - להפסיק עם הצביעות ולשחרר אותם!" (בארץ)
אלפים הגיעו הערב לכיכר החטופים בקריאה לממשלה לשחרר את כל החטופים, בתום העצרת, המשיכו האלפים בצעדה עד שגרירות ארצות הברית והכריזו: "עכשיו זה הזמן! אנחנו לא נסתפק ב-8 חטופים, לא ב-10 או ב-49. אנחנו רוצים את כל 50 החטופים והחטופה, זו השעה לסיים את המלחמה בתמורה לכל החטופים"
בנאום שנשאה הערב החטופה ששבה בכיכר החטופים, היא סיפרה: ״החוויה שם אחרי כל כך הרבה זמן, היא שוויתרו עלייך. וזה כאב שלא ניתן להסביר במילים. ואני לא פוליטית, וכמו שאמר אלי שרעבי, זה לא שמאל או ימין, זה ישר. אנחנו לא יכולים לוותר עליהם. החברה הישראלית לא תתחיל את דרכה החדשה עד שלא כל החטופים, החיים והחללים יהיו פה״ (חדשות)
שורד השבי אלי-ה כהן אמר למנהיגים בסרטון: "יש לנו חלון הזדמנויות להחזיר את כולם, להוציא את כולם!" | כהן הודה לחיילים ולעם: "בלי הלחץ הזה אני לא יודע אם ומתי היו משחררים אותנו" | הוא פנה לחטופים שעדיין בעזה ובהם אלון אהל ואלקנה בוחבוט: "עם ישראל לא מוותר עליכם. תהיו חזקים, אתם חוזרים הביתה" (בארץ)
לצד שרשרת הפגישות שקיים ביממה האחרונה בישראל עם בכירי הקואליציה, היום (חמישי) הגיע שליחו של הנשיא טראמפ לכיכר החטופים כדי להיפגש עם משפחות חטופים | וויטקוף גם ביקר את התצפיתניות בבית החולים בילינסון, ושמע מהן בקשה לסייע בהשבת כל החטופים (מדיני)