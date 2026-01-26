לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה | בליל הילולת רחל אמנו, הרה"ר לישראל הרב קלמן מאיר בר, חשף בעדות מכלי ראשון על הישועות שראו משפחות חטופים בציון הקדוש של רחל אמנו ע"ה בהילולה בשנה שעברה | צפו (חרדים)
13 גופות חללים מוחזקות עדיין בידי חמאס, שהפר את התחייבותו ולא העביר שתי גופות בליל שבת קודש, כעת בישראל בוחנים סנקציות אפשריות נגד חמאס ובארצות הברית מפעילים לחצים גדולים על המדינות הערביות, וכעת יש בידי גורמים ביטחוניים אינדקיציות שבזמן הקרוב ישוחררו עוד גופות (חדשות בארץ)
לאחר שחרור כלל החטופים החיים, בכנסת דורשים לבטל את הנוהג שבו נפתחות ישיבות הוועדות בדברי משפחות החטופים ולחדש את הדיונים השוטפים במשכן | "בחלק מהמקרים נעשה שימוש בזמן המוקצה למשפחות להעברת מסרים פוליטיים" (פוליטי)
ארגון הטרור הרצחני חמאס השיב זמן קצר אחר כניסת החג 4 חטופים חללים לישראל. גופותיהם של החטופים יוסי שרעבי, גיא אילוז, דניאל פרץ וביפין גושי זוהו במהלך היום | בישראל נערכים להחזרת חטופים חללים נוספים מרצועת עזה - הערב ומחר. חמאס טוען כי לוקח לו זמן לאתר, אבל בישראל משוכנעים אחרת (בארץ)
לראשונה מזה 738 ימים, 20 חטופים חיים שוחררו משבי חמאס | שבעת החטופים הראשונים הועברו על ידי כוח צה"ל ושב"כ ונפגשו לראשונה עם בני משפחתם ולאחר מכן הועברו לבתי החולים | במקביל, 13 חטופים נוספים נקלטו במתחם ברעים (חדשות)
צה"ל נערך לפעולה מורכבת להשבת החטופים משבי חמאס ברצועת עזה, כאשר חלקם כבר הוגדרו על ידי הצלב האדום במצב רפואי קשה | גורם רשמי בישראל מכחיש את הדיווח |פעולת השבת החטופים צפויה להתחיל מחר בשעות הבוקר במחנה רעים ובשלוש נקודות מסירה ברצועה (מדיני)
בעוד עם ישראל כולו ממתין בציפייה דרוכה לשובם של אחינו החטופים, צער המשפחות ברגעי המתנה אלו - בלתי ניתן לתיאור | בתוך כך, פנה מתאם השבויים והנעדרים גל הירש במסר למשפחות, רגע לפני יום הכיפורים, בתקווה לתשובה קרובה וחיובית של ארגון הטרור (חדשות)
על אף הביקורת של משפחות חטופים, וההודעה הקטארית כי השיחות קרסו, בכירים בישראל מעריכים כי החיסול מקדם את הסיכוי לעסקת חטופים | במקביל, גל הירש הודיע הערב למשפחות חטופים כי "הנהגת חמאס המכונה ״חמאס חו״ל״ היוותה מכשול להשגת הסכם ושיבשה את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים" (מדיני)
בזמן שהמערכת הצבאית נערכת לפעילות עצימה בעזה, משפחות חטופים פנו לאחרונה לבכירי הדרג הצבאי בבקשה חריגה כי "גם אם תהיה הזדמנות לחלץ את חטופינו - אל תעשו זאת במבצע צבאי" | במקביל, דווח כי גובר הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון שוב בעסקה לשחרור החטופים - לפני הכניסה לעיר עזה (בארץ)
הקבינט המדיני־ביטחוני דן הערב בצעדים הבאים במלחמה, בהם האפשרות לכיבוש העיר עזה | | מחוץ לדיון, מאות מפגינים דורשים מהממשלה לקדם עסקה לשחרור החטופים ללא דיחוי | פיקוד העורף הודיע כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי לפחות עד יום שלישי הבא (בארץ)