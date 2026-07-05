אלי אלבג, אביה של התצפיתנית ושורדת השבי לירי אלבג, יצא הבוקר (שני) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והתנהלות הממשלה. בריאיון לתקשורת הכללית, הביע אלבג את תסכולו העמוק מהמצב הפוליטי והחברתי במדינה, והזהיר מפני סכנה של מלחמת אחים.

"בא לי כבר להקיא מהמצב", הצהיר אלבג בכאב. "אני מייחל לכך שתקום לנו הנהגה חדשה. שיהיה לנו משהו אחר – מנהיגות שהעם יוכל להביט בה בגאווה, ולא כזו שגורמת לאנשים להסתכל עליהם ולהתנהג באותה צורה". אלבג, שבתו שוחררה מהשבי האכזרי של חמאס לפני כחמישה חודשים אחרי 477 ימים נוראיים בעזה, שיתף כי עוד כשלירי הייתה בשבי, הפצרתי בחברי כנסת: "תפסיקו עם השיח האלים הזה".

אלבג הזהיר בנחרצות: "אנחנו כפסע ממלחמת אחים". לדבריו, ישנו אשם ברור במצבה הפנימי המעורער של המדינה. "יש לנו מנהיג, קוראים לו ביבי נתניהו, והוא לא עושה דבר כדי לעצור את זה. כנראה שהמצב הזה משרת אותו. מדובר בפשע שלא נבנה ביום אחד", טען.

"אין כיום משפחה שהשבר הזה פוסח עליה", הוסיף אלבג. "זה בסדר גמור שאחד חושב כך והשני חושב אחרת, אבל הגענו למצב נורא שבו אנשים כבר לא מסוגלים לדבר זה עם זה".

"גדי איזנקוט צריך להרכיב את הממשלה הבאה"

אבי שורדת השבי שיתף כי הוא תולה תקוות בשינוי שיגיע בבחירות הקרובות. "לדעתי, גדי איזנקוט הוא זה שצריך להרכיב את הממשלה הבאה", הסביר. "הוא אדם ראוי שהיה לצדנו ברגעים הקשים ביותר. הוא איש נקי כפיים, שכל מה שעומד לנגד עיניו זו טובת ארץ ישראל".

אלבג הדגיש: "כולנו זמניים פה, כולל ראש הממשלה, ומדינת ישראל היא זו שתישאר לנצח. לא ייתכן שמנכ"ל שריסק את החברה שלו יישאר בתפקידו אפילו יום אחד נוסף – אין דברים כאלה, לא בעולם העסקי ובוודאי שלא בפוליטיקה".

הוא דחה בביטול את הטענות המזכות את נתניהו בזכות המבצעים הצבאיים הגדולים שבוצעו במהלך המלחמה. "אז ניתן לו צל"ש, ובמקביל – הרבה בתי קברות יירשמו על שמו של ביבי נתניהו, זה מה שיש לי להגיד בנושא", הבהיר בחריפות.

"כולם יצאו מהמערכת, חוץ מאחד"

אלבג הדגיש כי האחריות למחדל מוטלת בראש ובראשונה על מי שעמדו בראש מערכות המדינה. "באיזו עוד תקופה נרצחו לנו 1,200 בני אדם ביום אחד? ויעזו להגיד שהוא לא אשם?", תהה. "הוא אשם, הרמטכ"ל אשם, המודיעין וראש השב"כ אשמים – אלא שבינתיים כולם כבר עזבו את תפקידם, למעט אדם אחד".

כשנשאל לגבי האפשרות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את אירועי שבעה באוקטובר, השיב אלבג: "אמרתי מהיום הראשון שכל עוד ביבי מכהן כראש הממשלה, לא תקום ועדת חקירה". הוא סיכם בציניות: "ואם היא בכל זאת תקום, הם יתחילו לחקור עוד מתקופת פרעה ומשה רבנו. משם הם יתחילו את הבדיקה, והמבין יבין מתי בכלל נזכה לראות את המסקנות שלה".