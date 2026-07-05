סינוואר ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

מסמכים סודיים של ארגון הטרור חמאס, שנתפסו בידי כוחות הביטחון ברצועת עזה ונותחו על ידי מרכז המידע למודיעין ולטרור, חושפים כעת את הסיפור המלא מאחורי היעדרותו המפתיעה של חיזבאללה מהטבח ב-7 באוקטובר. המסמכים מגלים שורה ארוכה של מגעים, הבטחות והתחייבויות בין יחיא סינוואר למזכ"ל חיזבאללה המחוסל חסן נסראללה - שהסתיימו בהפתעה כואבת עבור מנהיג חמאס בעזה.

העובדות שעולות מהמסמכים מצביעות על תכנון רב-שנתי שכלל תיאום הדוק בין הארגונים, אך בסופו של דבר - כשהגיע הרגע האמת בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, סינוואר מצא את עצמו לבדו בשדה הקרב. ההיעדרות הזו של חיזבאללה מהיום הראשון של הלחימה היא שהצילה את הגליל מטבח המוני שתוכנן מראש. 2021: הסיוע המודיעיני שהתלווה באכזבה הקשרים בין הארגונים החלו להתהדק כבר במהלך מבצע "שומר החומות" במאי 2021. על פי המסמכים, הוקם אז בביירות חדר מבצעים משותף לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות. במסגרת זו סיפק חיזבאללה מודיעין קריטי שסיכל שני מהלכים ישראליים משמעותיים: הוא התריע בפני חמאס שעתיים מראש על הונאת ה"מטרו" - תקיפה שנועדה ליצור רושם של פעולה קרקעית כדי להכשיל בנק מטרות, וכן זיהה פעילות מודיעינית ענפה שקדמה לניסיון חיסול של אחמד ע'נדור, מפקד מחוז צפון הרצועה. קשה לצפייה: טנדר בו נהג בן 11 דרס עשרות נזירים - תשעה נהרגו בבלי | 02.07.26 אולם לצד הסיוע המודיעיני, חמאס ציפה למעורבות צבאית עצימה יותר. הארגון דרש מחיזבאללה לפתוח בפעולות שירתקו את צה"ל לצפון, אך הבקשה הועברה לחאג' חליל חרב, עוזרו של נסראללה, והובטח רק שהיא תובא לדיון. כידוע, המעורבות הצבאית המיוחלת לא הגיעה, והדבר הותיר טעם מר בפי הנהגת חמאס. מאי 2022: הפגישה בביירות וההסתייגות של נסראללה כשנה לאחר מכן, במאי 2022, התקיימה פגישה מכרעת בביירות בין בכירי חמאס - סאלח אל-עארורי וח'ליל אל-חיה - לבין נסראללה והגנרל אקברי ממשמרות המהפכה. בפגישה זו ניסו נציגי חמאס לדחוף למערכה רחבה, תוך שהם מציגים שורה של עילות: גל הטרור ביהודה ושומרון ובקרב ערביי ישראל, המשבר הפוליטי בישראל עם התפרקות ממשלת בנט-לפיד, מיקוד הקשב העולמי במלחמת רוסיה-אוקראינה, והרצון לבלום את הנורמליזציה האזורית. אולם נסראללה הפתיע את שליחי חמאס בהסתייגות ברורה. מזכ"ל חיזבאללה דרש תחילה הגדרת יעדים אסטרטגיים ברורים, וטען כי מטרות מוגבלות - כמו עצירת עליית יהודים להר הבית - אינן מצדיקות מלחמה כוללת. התגובה הזו אילצה את סינוואר לחשוב מחדש על התכנון.

מנהיג חיזבאללה המחוסל חסן נסראללה ( צילום: שאטרסטוק )

התכנון של סינוואר: פסח 2023 ופלישה מירדן

בעקבות ההסתייגות, שלח סינוואר לנסראללה איגרת מפורטת המציגה תרחיש שכונה "מערכת ההבטחה השנייה" או "חומת יריחו" - מתקפת פתע רב-זירתית שמטרתה "להפיל את המדינה הכובשת". התכנון המקורי כוון למועד חג הפסח 2023, וכלל הסתמכות על חזית ירדן כזירה מרכזית, עם פלישת כוחות גרילה מסוריה וירדן.

נסראללה הגיב באישור עקרוני, הגדיר את התרחיש כמציאותי, והבטיח לבקש את אישורו של המנהיג העליון האיראני עלי ח'אמנאי. עם זאת, סוכם מראש שאיראן עצמה תישאר מחוץ למעגל הלחימה הישיר - הסכמה שהתבררה כמכרעת בהמשך.

2023: הביטחון של סינוואר מול היסוסי חיזבאללה

ביוני 2023, כחמישה חודשים לפני הטבח, הכריז סינוואר בפני הלשכה המדינית של חמאס כי הארגון חילץ את חיזבאללה מ"צריבת התודעה" של מלחמת לבנון השנייה, וכי קיימת מוכנות גבוהה לברית צבאית עתידית. באוגוסט 2023, חודש וחצי בלבד לפני המתקפה, הצהיר סינוואר בביטחון מלא בפני מועצת השורא כי ייפתחו חזיתות רבות נגד ישראל.

אולם בניגוד לביטחון הזה, מסמך של המודיעין הצבאי של חמאס מאותה תקופה זיהה "מחסום פסיכולוגי" והיסוסים עמוקים בתוך חיזבאללה. הערכה זו התבררה כמדויקת הרבה יותר מהאופטימיות של סינוואר.

7 באוקטובר: ההפתעה וההימנעות

בשעה 6:29 בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, שיגר סינוואר את מחבליו לטבח בישובי הדרום - ובמקביל שלח לנסראללה איגרת התנצלות על העיתוי המפתיע. "אנו מבקשים תמיכה ועזרה", כתב לו מנהיג חמאס, "עליכם למהר ולקחת חלק... בהפצצה מרוכזת באמצעות רקטות... והתחלת מתקפה קרקעית גדולה".

אולם בפועל, סינוואר הופתע בעצמו כשנותר לבדו ביומה הראשון של הלחימה. חיזבאללה הצטרף רק כעבור יממה, בעצימות מוגבלת יחסית - ועל ידי כך הגליל כולו ניצל מטבח המוני שתוכנן מראש. ההיעדרות הזו של חיזבאללה מהיום הראשון הייתה למעשה הגורם המכריע שמנע את התרחיש הקטסטרופלי שסינוואר דמיין.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המסמכים שנחשפו מצביעים על פער עמוק בין הציפיות של סינוואר לבין המציאות בשטח. בעוד שמנהיג חמאס האמין שהוא מוביל ברית אסטרטגית רחבה, בפועל הוא מצא את עצמו לבדו מול צה"ל - מציאות שהשפיעה באופן מכריע על מהלך המלחמה ועל גורל תושבי הגליל.