למרות הקולות הרבים בזירה הציבורית הקוראים לחידוש הלחימה העצימה ברצועת עזה, צמרת הביטחון בישראל מעריכה כי העיתוי הנוכחי אינו מתאים להחרפת המצב. על פי הערכות בכירים במערכת הביטחון, ארגון חמאס נמצא כיום בשפל חסר תקדים בתולדותיו, ללא אמצעי מיקוח יעילים - מציאות שישראל צריכה לנצל כדי להעמיק עליו את הלחץ הדיפלומטי ולא הצבאי.

גורמים בכירים במערכת הביטחון מבהירים כי גזרת עזה נדחקה הצידה בסדר העדיפויות, בעוד שהמוקד המרכזי מוסט כעת לאיומים מכיוון איראן ולבנון. לצד זאת, המתיחות הגוברת בשטחי יהודה ושומרון מחייבת תשומת לב מבצעית מוגברת, כפי שניכר מהפעילות הנרחבת של כוחות הביטחון באזור.

חמאס בשפל: מתקשה לשחזר כוח צבאי

בצבא מדגישים כי ארגון חמאס שרוי בשפל חסר תקדים. הארגון מתקשה מאוד לשחזר את כוחו הצבאי, ומרכז את מרבית מאמציו בניסיון להחזיר לעצמו את השליטה האזרחית והמשילות ברצועה. לפיכך, המשימה המרכזית של צה"ל כרגע היא הקפאת המצב הקיים בשטח וסיכול כל ניסיון של הארגון להתעצם מחדש.

"קיימות תוכניות מגירה לפעולה רחבה בעזה במידת הצורך", הבהירו גורמים ביטחוניים. "המוכנות קיימת, אך אין הצדקה כרגע לצעדים פזיזים". התפיסה במערכת הביטחון היא שישראל נהנית כעת מחופש פעולה לבחור מתי לפתוח במערכה נרחבת, כאשר התוכניות המבצעיות זמינות להפעלה בטווח המיידי.

לאור תמונת המצב הזו, פיקוד הדרום מעדכן את דפוס הפעולה שלו ומתמקד כעת בתקיפות נקודתיות להסרת איומים בשלבי התהוותם. מגמה זו באה לידי ביטוי בעלייה משמעותית בהיקף הסיכולים של פעילי טרור ובהשמדת תשתיות חמאס בכל חלקי הרצועה.