מבן גוריון ועד נתניהו: המכתב מאחורי "הדיל" עם החרדים - נחשף

ראש הממשלה נתניהו באזכרה לבן גוריון ( צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ )

השבוע, מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את 'חוק יסוד: לימוד תורה', ברוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים. מאחורי המספרים היבשים מסתתר מהלך פוליטי מורכב, החושף את מערכת הלחצים שראש הממשלה בנימין נתניהו מנווט בתוכה.

במטרה להבטיח את הרוב המיוחס של 61 חברי כנסת – תנאי סף קריטי למקרה של עתירות לבג"ץ, נדרשו המפלגות החרדיות להתחייבות אישית של ראש הממשלה. נתניהו, שזיהה את גודל השעה ואת חיוניות היציבות הקואליציונית, לא היסס: הוא עזב את טקס הפתיחה החגיגי של המכביה ודהר הישר למליאה כדי להעניק את קולו לחוק. ההצבעה הזו היא למעשה שיאו של 'דיל' אסטרטגי רחב. נתניהו, המחויב לקידום שורת חוקים דוגמת חוק הכשרות והחוק למניעת מעצרי עריקים, מצא את עצמו בברית אינטרסים הדוקה עם נציגי הציבור החרדי. בתמורה לתמיכתו במעמד לימוד התורה, זכה נתניהו בגיבוי חרדי למהלכים הרגישים ביותר בסדר יומו: החל מקידום ועדת חקירה פוליטית לאירועי ה-7 באוקטובר, דרך פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ועד להסכמות על מועד הבחירות הבאות. ההפגנות, החסימות והעימותים בין חרדים לחילונים מספרים סיפור מדמם ושבר ערכי שסיומו טרם נראה באופק, התחושה שאין מוצא מהמשבר החריף ביותר שידע עולם התורה מאז קום המדינה – הגיעו לשיא. "בושה של בן אדם": שורד השבי בפוסט חריף נגד דברי השר סמוטריץ' בני סולומון | 28.06.26 יש עתיד VS דגל התורה: האמירות שהוציאו את הח"כים משיווי משקל | מעייריב איצלה כץ | 29.06.26 3 אך דווקא ברגעים של ייאוש, מן הארכיונים המאובקים של ההיסטוריה, מזדקר מסמך גנוז שמשנה את כל התמונה. זהו לא עוד סיפור עבר; זוהי עדות מטלטלת על רגע אחד, לפני שישים ושמונה שנים, שבו ראש הממשלה דוד בן-גוריון עמד על סף החלטה גורלית – ונעצר. מכתב אחד, חריף ונוקב, הצליח לשבש את התוכניות ולהשיב את הסדר על כנו, אלא שהמציאות הנוכחית מאיימת על הסדר הקיומי של המדינה ומובילה לקריאה שמופנית דווקא אל נשיא המדינה. בין הצללים הפוליטיים מאחורי 400 הפטורים שנים רבות שהפוליטיקה הישראלית סובבת סביב ציר אחד, כואב ובוער - הסדר "תורתו אומנותו". בדיונים סוערים בכנסת, בהפגנות ברחובות ובשיח הציבורי המקוטב, נופפים נציגי החרדים ב"טאבו" ההיסטורי, אותו אישור גורלי שהעניק דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון, ל-400 תלמידי ישיבות בלבד. באותם ימים ראשוניים, כשהמדינה עוד נאבקה על עצמאותה והצבא רק החל לעצב את דמותו כ"כור היתוך", נראה היה כי מדובר במחווה מוסרית או בהתחשבות בשרידי עולם הישיבות שנחרב בשואה. אלא שכאשר מסירים את שכבות המיתוס וצוללים אל ארכיוני המדינה, מתגלה תמונה שונה לחלוטין. לא הייתה זו החלטה אידיאולוגית טהורה או הכרה בערך לימוד התורה כערך עליון שנועד לזכות בפטור גורף, אלא בראש ובראשונה מעשה פוליטי קר ומחושב. בן-גוריון, האסטרטג הגדול, עמד בפני קושי להרכיב קואליציה יציבה. האינטרסים הפוליטיים הצרים גברו על שיקולים לאומיים ארוכי טווח, והפטור ניתן כ"תשלום" עבור שותפות קואליציונית שתשרת את צרכיו המיידיים של מייסד המדינה. האירוניה ההיסטורית בולטת לעין כאשר בוחנים את יחסו של בן-גוריון להסדר שחתם עליו במו ידיו. מה שהחל כפתרון זמני לבעיה פוליטית, הפך מהר מאוד למפלצת שבן-גוריון עצמו ביקש לכלוא מחדש. שנים ספורות לאחר מכן, החרטה החלה לחלחל. "הזקן", שהבין כי יצר תקדים שעלול לערער את יסודות השוויון בנטל, החל לאיים – בהזדמנויות שונות ובקולו הרועד מזעם – כי בכוונתו להפסיק את ההסדר. אך כפי שנראה בפרקים הבאים, את מה שהתחיל ב-400 אישורים פוליטיים, כבר היה קשה מאוד לעצור.

ראש הממשלה בן גוריון בשנת 1962 ( צילום: כהן פריץ ארכיון לשכת העיתונות ההמשלתית )

המחיר המדיני והדינמיקה של הכוח

כדי להבין את עוצמת הוויתור של בן-גוריון, יש להתבונן בלוח השחמט המדיני של אותם ימים. הצורך בייצוב הקואליציה לא נבע רק משאיפה לשרידות פוליטית גרידא, אלא מצורך קיומי לממש את החזון הציוני בתקופה של מחסור ואי-ודאות. בן-גוריון ביקש להישען על "החזית הדתית המאוחדת", גוש פוליטי שכלל את שני הפלגים של אגודת ישראל. הפטור ל-400 תלמידי ישיבות לא היה מחוות חסד, אלא רכיב מרכזי בעסקה אסטרטגית שאפשרה לו להקים ממשלה יציבה. יציבות זו הייתה חיונית עבורו כדי לנהל את המערכה המדינית המורכבת מול ארצות הברית, תוך הבטחת מרחב פעולה בסוגיות הרות גורל שעמדו על סדר היום הלאומי.

האינטרסים של "הזקן" היו מובהקים וחד-משמעיים; הוא היה מוכן לשלם "דמי תיווך" פוליטיים כדי להבטיח את שליטתו. עם זאת, כאשר גילה בן-גוריון כי החזית הדתית-חרדית אינה מתיישרת לפי תכתיביו ואינה כפופה למרותו המוחלטת, הוא לא היסס להשתמש בנשק יום הדין שלו. באיומים מפורשים, הבהיר כי אם לא יזכה למשמעת קואליציונית, הוא יבטל את הסדר "תורתו אומנותו" לאלתר. הייתה זו הוכחה חותכת לכך שבן-גוריון ראה בפטור כלי פוליטי לניהול הממשלה, ולא ערך דתי מקודש.

ההיסטוריה, כידוע, נוטה לחזור על עצמה בדפוסים מפותלים. הדינמיקה הזו מזכירה באופן מצמרר את המציאות המורכבת של ימינו. גם כיום, החזית הפנימית סביב משבר גיוס הצעירים החרדים אינה פועלת בחלל ריק; היא שלובה בעבותות באתגרים הקשוחים שמערים הממשל האמריקאי על מדיניותה של ישראל במזרח התיכון. שוב אנו מוצאים ממשלה המנסה לנווט בין לחצים מדיניים חיצוניים לבין שותפים קואליציוניים פנימיים, כשהגיוס משמש פעם נוספת כאבן הבוחן של היציבות הפוליטית ושל המחיר הנדרש עבורה.

מכתב הרב הראשי הרצוג לראש הממשלה בן גוריון ( צילום: ארכיון המדינה, חט’ 72.102, פ-4247/21 )

רגע לפני המהפך – המעצור ההיסטורי של הרב הרצוג

כעשור לאחר קום המדינה, תחושת המיאוס והחרטה החלה לכרסם בבן-גוריון מבפנים. הוא הבין כי ההסדר שנועד להיות אבן בניין פוליטית זמנית הפך למכשול אסטרטגי המעיב על דמותה של המדינה ועל השוויון בנטל. בצעד נחוש, החליט "הזקן" כי הגיע העת להשיב את המצב לקדמותו ולבטל את ההסדר. הוא הטיל את המשימה על מקורבו, מנכ"ל משרד הביטחון דאז, שמעון פרס, והורה לו להיערך למהלך רחב היקף של גיוס כלל תלמידי הישיבות לצה"ל. אילו היה המהלך יוצא אל הפועל, ייתכן שכל ההיסטוריה הדתית-חרדית של מדינת ישראל הייתה נראית אחרת לחלוטין.

בעיצומם של הדיונים הסוערים על גיוס בני הישיבות, מסתמן כי ראש הממשלה דוד בן-גוריון היה מוכן לבצע נסיגה מתוכניותיו המקוריות. הארכיון חושף כי אל מול עוצמת הדרישות, החל בן-גוריון בתהליך של בחינה מחדש, מהלך שנתפס כנסיגה מפורשת מעמדתו הלוחמנית כלפי עולם התורה.

הידיעה על ההנחיה הכתה את המפלגות החרדיות בתדהמה. בראשי הפעילים חלחלה ההבנה כי מדובר בסכנה קיומית לעולם התורה המתחדש. במצב חירום זה, פתחו ראשי הציבור החרדי במאבק פוליטי וציבורי נחוש, אך הם ידעו כי כוחם הפוליטי לבדו לא יספיק מול נחישותו של בן-גוריון. לצורך כך, הם פנו לכתובת הממלכתית והדתית הבכירה ביותר: הרב הראשי הראשון של המדינה, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ז"ל, סבו של נשיא המדינה הנוכחי הנושא את שמו.

הרב הרצוג, דמות מופת שגילמה בתוכה שילוב של תורה ודרך ארץ, ניצב בתווך. העובדה שבניו, חיים ויעקב, היו מקורבים לראש הממשלה בן-גוריון, הפכה אותו למתווך הטבעי והאפקטיבי ביותר. החרדים ראו בו את חומת המגן האחרונה, והוא אכן התגייס למערכה כדי למנוע את המהלך הדרמטי. בכך, במחי החלטה של מנהיג רוחני אחד, נעצר המהלך שבן-גוריון ביקש להוביל, וההסדר ניצל מרגע שהיה יכול להוביל לשינוי היסטורי עמוק במבנה החברתי של ישראל.

מכתב תשובה מראש הממשלה בן גוריון לרב הראשי הרצוג ( צילום: ארכיון המדינה, חט’ 72.102, פ-4247/21 )

קרב ענקים – המכתב והתשובה המוחצת

העימות הגיע לשיאו בחילופי מכתבים נוקבים, שהפכו למסמכים היסטוריים המגדירים את גבולות המחלוקת בין הדת למדינה בישראל.

הגאון הרב הרצוג, שהבין כי כל נסיגה חלקית או זמנית אינה פתרון אלא מלכודת, שיגר את אותו מסמך גנוז ששיבש את התוכנית כולה. בחוכמתו, הוא הבהיר לראש הממשלה כי דווקא היציבות וההתעקשות על 'תורתו אומנותו' הן שיבטיחו את עתיד העם היהודי, ובכך הוא בלם בפועל את מהלך הנסיגה – והפך אותו להסדרה היסטורית שמלווה אותנו עד היום."

חרדה קיומית

כאיש אשכולות ונואם בחסד עליון, הוא שיגר אל בן-גוריון איגרת מליצית וטעונה רגשית. מתוך "לב מורתח", ביטא הרב את חלחלתו מהאפשרות ש"תורתו אומנותו" יימחק.

הוא כתב: "נחרדתי עמוקות ולבי נשבר בקרבי לנוכח השמועה כי נתעוררה כוונה להכניס שינויים במעמד הקיים של תלמידי הישיבות". הרב שילב דברי חנופה מתוחכמים, כשהוא קושר בין השקפתו החילונית של בן-גוריון לבין הכרה ב"נפלאות הבורא" שהובילו לתקומת המדינה, וטען כי שימור עולם התורה הוא חובה מוסרית לאחר השמדת מרכזי התורה באירופה.

בן-גוריון, מצידו, לא נותר חייב. בתשובה בוטה וחדה כתב מחדש את כללי המשחק. הוא דחה מכל וכל את ההשוואה לשואה וטען כי הגחלת היהודית לא כבתה גם בקהילות ברוקלין וקזבלנקה. "בטחוננו תלוי אך ורק בנו", הבהיר בלהט, והעלה את שאלת המוסר המלווה אותנו עד היום: "האם ראוי הדבר שבן אמא פלוני ייהרג להגנת המולדת ובן אמא אלמונית ישב בחדרו ולומד בבטחה?".

בין השורות ניכר כי בן-גוריון היה מוכן להקלות טקטיות למצוינים שבלומדים, אך הוא עמד על ביטול המסגרת הגורפת. "לא בזכות בחורי הישיבות נבנתה והוקמה מדינת ישראל", חרץ בנחישות, והציג את נוסחתו לפתרון: ביטול הפטור המוחלט, שירות צבאי מלא לרובם, ואימון בסיסי קצר בלבד למיעוט שייבחר להקדיש את חייו ללימוד התורה. המכתבים הללו חשפו תהום אידיאולוגית, אך גם את העובדה שבן-גוריון חיפש באותם ימים נתיב פרגמטי שיאפשר לו להכניס את עולם התורה תחת האלונקה הישראלית, מבלי לוותר על עקרונותיו.

הגאון הרב יצחק הלוי הרצוג זצ"ל ( צילום: ויקפדיה נחלת הכלל | אוסף של דוד ב. קידן מהארכיון הציוני המרכזי )

קריאה אל הנכד: השליחות הנשיאותית

עדיין, במרחק של כמעט שבעה עשורים מהמכתב ההיסטורי של הרב הרצוג לבן-גוריון, הוויכוח על דמותה של המדינה ועל יחסי דת ומדינה לא רק שלא גווע, אלא מוצא את ביטויו בחדרי הדיונים הכי סוערים של הפוליטיקה הישראלית. אם אז היה זה מכתב שנשלח בחרדת קודש, הרי שהיום זוהי הצבעה גורלית במליאה, המלמדת כי סוגיית מעמדו של עולם התורה נותרה, גם ב-2026, המצפן המכריע של הקואליציות בישראל

במבט לאחור, נראה כי ההיסטוריה הישראלית נעה על ציר של רגעי הכרעה. בשורה התחתונה, אותה גזירה שאיימה לשנות לדורות את מעמדם של תלמידי הישיבות ואת פניה של החברה הישראלית, נבלמה ברגע האחרון.

מי שהוצב כ"שליח נאמן" של הציבור החרדי, כזה שהיה מוכן להטיל את כל כובד משקלו הציבורי ולצעוד אל "גוב האריות" של המשרד הממשלתי, היה לא אחר מאשר הרב הראשי, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל. בלהט רוחו ובדיפלומטיה חריפה, הוא נאבק על יוקרתם של לומדי התורה, ובכך עיצב במו ידיו את המציאות המוכרת לנו כיום.

האירוניה ההיסטורית מוצאת את ביטויה המובהק 68 שנים לאחר מכן. נכדו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, הנושא את שמו של סבו הגדול, ניצב היום בלב הסערה הציבורית והפוליטית. ממרחק השנים, עולה קריאה ברורה: "קום ועשה מעשה להרמת קרן עולם התורה". המציאות הנוכחית, בדומה לזו של ימי בן-גוריון, דורשת מנהיגות שיודעת לאחוז בקרנות המזבח הפוליטי והציבורי למען המשך קיומו של העם היהודי.

הדרכים בהן צעד הסב נגד כל הסיכויים, תוך הגנה על עולם התורה, הן אותן דרכים שעל פי המסורת עטפו והגנו על העם היהודי לאורך כל שנות הגלות המרה. כפי שהוכיחה ההיסטוריה, דווקא בזכות אותה דבקות בתורה, זכה העם היהודי לתקומתו בארצו. כעת, כשהמשבר ניצב שוב בפתח, העיניים נשואות אל בית הנשיא בתקווה שהמורשת המשפחתית והלאומית תמצא את נתיבה אל פתרון שיבטיח את עתיד עולם התורה, באותה דרך ארוכה ומפוארת המסורה לנו מאלפי שנים.