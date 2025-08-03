בעיצומו של המשבר החברתי החריף בתולדות המדינה, נחשפת לראשונה ההתכתבות הדרמטית ששינתה את פני עולם התורה מקצה לקצה. כשהעם משוסע וקולות הגיוס גוברים, המסמך שנשלף מהארכיון מטיל אור חדש על שרשרת הדילים הפוליטיים עם החרדים (מגזין, חרדים)
לפני כמעט
אלפיים שנה מנורת המקדש עשתה את דרכה האחרונה - ומאז אבדה מעמנו. כל מה
שנותר הוא חיקוי עלוב בשער הניצחון של מחריב בית ה' – טיטוס פלאביוס
אספסיאנוס, שחיק טמיא | רבנים וחוקרים רבים
יצאו כנגד אותו תבליט, שנועד לבזות ולהטעות אך האם בנוסף להכל חרוטים
עליו דמויות של עבודה זרה ממש? | וגם, מדוע סמל המדינה הוא בחירה לא מוצלחת (תשעה באב)
לרגל יום פטירתו של הרב הראשירבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל,שחל בתאריך י"טתמוז – בבלי עם שורות קצרות על אישרב פעלים שפעל באינספור מישורים להרמתקרן עם ישראל |על החזרת נשמות אובדותלעם ישראל וביסוס הרבנות הראשית בארץהקודש |“עשה לך רב"(יהדות ואקטואליה)