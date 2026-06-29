רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הספרדי ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, קוראים לצאת הערב לעצרת מחאה ענקית בבני ברק נגד כליאת בני הישיבות, תוך שהם מדגישים: "לא לחסום כבישים, רק עצרת תפילה כדרכה של תורה".

עצרת המחאה הדרמטית תתקיים הערב בשעה 21:30, ברחובות אשל אברהם ורבינוב בבני ברק כל הפרטים על עצרת המחאה בבני ברק - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

השד העדתי

הדיון בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה הפך היום לזירת עימות פוליטי חסר תקדים, כשיושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני איבד את סבלנותו והטיח דברים קשים נגד הממסד המשפטי והאופוזיציה.

ח"כ נאור שירי (יש עתיד) התעמת עם גפני והאשים את האשכנזים באפליה עדתית במוסדות החינוך. גפני, בניסיון להדוף את הטענה הזו, ירה את העקיצה הבאה היישר לעברם של חברי הכנסת של ש"ס שבניהם לומדים בחברון בוולפסון ובשאר הישיבות הליטאיות, והותיר את האולם המום...

"אני לא כל כך מבין" אמר גפני, "הרי פתחו בתי ספר לבני עדות המזרח עם המנהגים שלהם – אז למה הם עצמם לא שולחים את הילדים שלהם לשם? אבל בסדר, גם את זה אני לא שואל". כל הפרטים, הציטוטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סערה בכוס מים

גפני לא היחיד שהצליח להסעיר את הכנסת ואת התקשורת בגלל חבר כנסת מיש עתיד. בדיון נוסף שהתקיים היום בוועדת החינוך של הכנסת, שלפה חברת הכנסת עדי עזוז - אכן, יש אחת כזו גם היא ממפלגת יש עתיד, אמירה מהארכיון של חבר הכנסת פינדרוס מדגל התורה שאמר אז שכל מי שחוסם כביש צריך לירות בו ברגליים.

עזוז ניסתה להטריל את פינדרוס ושאלה אותו האם לדעתו צריך לירות בגולדקנופף שהשתתף במחאת הרכבים עד כאן. פינדרוס, שנחשב לאחד מחברי הכנסת הכי חדים, לא נפל במלכודת והגיב ישר: "אבל תתחילי עם נעמה לזימי". כזכור - חברת הכנסת לזימי תועדה מבעירה כביש בהפגנות הקפלניסטים באיילון.

חברת הכנסתץ לזימי, ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שכחו את חוש ההומור בבית, ותגובותיהם המנותקות מהקטנטקס של האמירה של פינדרוס, יעידו על כך כאלף עדים, בחרו להאשים את פינדרוס ב"התרת דם", לא פחות. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

לא היה בבית

ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה הלילה (בין ראשון לשני) במעלה אדומים הסתיים ללא תוצאות, לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו למקום בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור' ומנעו את כניסת הכוחות. כל הפרטים - במהדרות מעייריב שלפניכם.

אצבע בסכר

חבר הכנסת אבי מעוז, שנחשב לאחד השותפים הנאמנים ביותר לממשלה, מציב קו אדום בוהק ומודיע על פרישה מדיוני ועדת התקשורת. מעוז מבהיר כי לא יתמוך בחוק במתכונתו הנוכחית, גם אם הנציגים החרדים יבחרו לתמוך בו משיקולים פוליטיים. כל הפרטים והנימוקים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

עולו ואיתכנשו

הלילה ליל ט"ו בתמוז הוא יום הילול רבנו חיים בן עטר - האור החיים הקדוש. המונים כבר החלו לפקוד את ציונו שבהר הזיתים כבר בשעות אלו כשהצפי הוא לשעות שיא לקראת חצות הלילה. כדי למנוע צפיפות ולהבטיח את בטיחות הקהל, הוקמו במתחם במות מרווחות, מוארות וממוזגות.

בשל אופיו הטופוגרפי של ההר ושיקולי בטיחות מחמירים, חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם. ההגעה תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית ושאטלים שיפעלו עד לשעה אחת בלילה ומחר מתשע בבוקר עד תשע בערב.

המארגנים קוראים לציבור להתעדכן בשינויים מראש ולהישמע להוראות הסדרנים הפרוסים בשטח למען שלום הציבור.