המשרד לשירותי דת, עיריית ירושלים ומועצת בתי העלמין החלו בהכנות הלוגיסטיות לקליטת רבבות מתפללים שיעלו בשבוע הבא לציונו של האור החיים הקדוש בהר הזיתים | גם השנה העלייה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד ויופעל מערך קווים ייעודי מתוגבר (חדשות)
בהיכל ישיבת 'נועם אלימלך' בבני ברק התקיימה סעודת הילולא לזכר ה'אור החיים הקדוש', במסגרת השיעור בספרו הק' הנמסר בהיכל הישיבה מידי שבוע במקום | בסעודה השתתפו ונשאו דברים: האדמו"ר ממיאלען, הגאון רבי יצחק דוד אלתר והמשפיע הגאון רבי ישראל אהרנסון (ישיבות)
בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים נערך סדר לימוד מיוחד לכבוד הילולת ה'אור החיים' הקדוש, בהשתתפות 450 בחורים שלמדו בתורתו הקדושה במשך כשעתיים | בשיאו של הלימוד, הופיע נשיא הישיבה הגאון הרב יהודה כהן, ונשא דברות קודש לפני הבחורים (עולם הישיבות)
קהילת 'חפץ השם' בראשות הרב עלי צאיג, התאספה שבוע שעבר לסעודת הילולא רבתי לרגל הילולת בעל ה'אור החיים הקדוש' | בהילולא השתתפו הגר"ש זעפרני, הגר"א לניאדו רבה של ברזיל, הגר"מ אמסלם חבר ביה"ד הגדול, הגר"ר זיאת קצין ועוד | כמו כן השתתפו אברכי רשת הכוללים משתתפי השיעורים ב'אור החיים' ואורחים רבים | הרבנים עמדו בדבריהם במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)
בליל הילולת האור החיים הקדוש, פקדו רבבות בני ישראל את קברו הק' במורד 'הר הזיתים' בירושלים | בין הפוקדים באישון ליל, נצפו האדמו"ר מנדבורנה והרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, שופכים יחדיו תחינה בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד (חסידים)