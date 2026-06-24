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הצירים שייחסמו לתנועה

המשטרה השלימה את היערכותה להילולת ה"אור החיים" | כל הפרטים

משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים | אלו הצירים שייחסמו לתנועה והצירים החילופיים (משטרה)

הילולת אור החיים בשנים קודמות (צילום: רחפן משטרת ישראל)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים (ט"ו וט"ז בתמוז - 29-30/6/26), במתחם הציון בהר הזיתים ב.

במסגרת ההיערכות יפעלו שוטרי תחנת שלם, בסיוע כוחות משטרה גלויים וסמויים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וגורמי חירום והצלה, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של אלפי המשתתפים, לאפשר את קיומו התקין והבטוח של האירוע ולשמור על הסדר הציבורי.

הסדרי תנועה:

החל מיום שני, 29.6.2026, בשעה 17:00, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות:

  • דרך יריחו
  • העופל
  • סולטן סולימאן

הצירים החלופיים לציבור הנהגים:

  • מעלה השלום
  • וואדי אל ג’וז
  • בן עדיה

קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי ימשיכו לפעול במסלולם הרגיל, ללא שינוי.

הנחיות לציבור:

  • החל מהשעה 19:00 יופעלו קווי ההסעה 551, 552 ו-553 מצומת רמות אל מתחם ההילולה.
  • חל איסור מוחלט על הטסת רחפנים או כל כלי טיס אחר בכל שטח ההילולה ובסביבתה.
  • בכל מקרה חירום יש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל. לקבלת מידע ניתן לפנות למוקד המידע הארצי של המשטרה – 110.

משטרת ישראל קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, לגלות סבלנות ולהתעדכן בהסדרי התנועה, ובכך לסייע לקיומו הבטוח והתקין של האירוע.

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