בית משפט השלום האריך בארבעה ימים את מעצרו של משה כהן, תושב מודיעין עילית, החשוד באיומים חוזרים ונשנים כלפי מפקד תחנת משטרת בני ברק, סנ"צ יובל שביט. על פי החשד, כהן איים על המפקד במספר הזדמנויות ואף הביע כוונה לפגוע בו פיזית. הפרסום הראשון על המעצר פורסם על ידי טוביה יגלניק בגל"צ.

בהחלטתו, הבהיר השופט כי אין לראות באמירות המיוחסות לחשוד כאיחולי מוות גרידא או כדברים שנאמרו לשם הבעת רגשות בלבד. לדברי השופט, מדובר באיומים ממשיים שניתן ללמוד מהם על כוונה ממשית ואף על תכנון אפשרי לביצוע פגיעה פיזית.

בין הדברים שיוחסו לחשוד נמנית התבטאות על רקע ההפגנה הסוערת שהתקיימה בכביש 4 לפני כחודשיים, שם נאמר: "אם היו קורעים למפקד תחנת בני ברק את המכנסיים, אולי הוא לא היה קורע לאחרים."

כהן ידוע כפעיל במחאות נגד גיוס בני הישיבות. לפני כחודש וחצי הגיע לבקר את יחזקאל דרוטמן, פעיל נוסף במחאות אלו, לאחר ששוחרר ממעצר בחשד לתקיפת בלשית במהלך הפגנה בכביש גהה. כהן העניק לו מגש פירות כאות הוקרה על פעילותו.