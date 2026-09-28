ניצב משנה אבישי מועלם ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ניצב משנה אבישי מועלם, ששימש בעבר כמפקד היחידה המרכזית של מחוז יהודה ושומרון במשטרת ישראל, פרש באופן סופי מהמשטרה. כעת הוא מסתמן כמועמד לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה, כך דווח בחדשות 12. המהלך מתרחש בעוד מועלם ממשיך להתמודד עם חשדות פליליים חמורים שנבדקו במחלקה לחקירות שוטרים.

מעיריית טבריה אישרו את הדיווח בתגובה רשמית וציינו כי "אבישי מועלם הוא אחד המועמדים לתפקיד מנכ"ל העירייה, וועדת האיתור תתכנס מיד אחרי החג". המינוי המסתמן מעורר תגובות רבות, שכן מועלם היה החשוד המרכזי בפרשה שנבדקה במח"ש. במסגרת החקירה עלו חשדות כבדים בדבר קשרים פסולים והעברת מידע רגיש בינו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואנשיו. על פי החשד, מועלם פעל במכוון כדי למנוע מעצר של פעילי ימין קיצוני שחשודים בטרור לאומני ביהודה ושומרון, בתמורה לקידומו במשטרה. בנוסף, נחקר נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים על קשריו עם מועלם. לפי החשד, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו. בחודש יולי הוחלט להגיש נגד יעקובי כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשה שכונתה "מקורבי בן גביר", בגין עבירות מתחום טוהר המידות, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיע לחקירה בשנה שעברה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מועלם דחה בתוקף את כל ההאשמות נגדו בריאיונות שנתן בעבר. הוא טען כי המערכת "תפרה לו תיק" כנקמה על עימותים מקצועיים עמוקים שניהל מול החטיבה היהודית בשב"כ סביב אופן הטיפול בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.

לדבריו, הוא נחשף למעקבים, להאזנות סתר ואף לחדירות לרכבו הפרטי, תוך שימוש בסעיפים ביטחוניים חמורים כדי לאפשר פעולות חקירה פולשניות נגדו. עוד טען כי לחצים פסולים הופעלו עליו מצד השב"כ בדרישה לבצע מעצרים חסרי בסיס ראייתי, וכי חומרי מודיעין קריטיים הוסתרו ממנו ביודעין.

פרטים שהתפרסמו בעבר חשפו כי בלילה בו התפרעו פעילי ימין בכפר הפלסטיני ג'ית, התעלם מועלם לכאורה מקריאות עזרה של השב"כ. סגן ניצב נאוה נחום, אחת הקצינות המשרתות תחתיו, שלחה לו סביב השעה 20:00 בערב: "יש התכנסות פעילים אלימים ביצהר, על רקע לא ברור. מוערך כי אלו יקדמו פעילות אלימה החל מתווך זמן מיידי".

לאחר מכן נאמר למועלם כי ישנה "התרעת פח"ע, אדום, שיירה של רכבים רעולי פנים, יצאו מיצהר". גורם בשב"כ מסר אז: "האירוע נמשך זמן רב. היה מספיק זמן לתפוס אותם, עם הציוד, מועלם פשוט לא רצה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כינה את חקירתו של נציב שב"ס קובי יעקובי במח"ש "רדיפה". בחשבונו ברשת X הוא כתב: "יעקובי הוא לוחם אמיץ, נחוש ומקצוען. נציב שב"ס הטוב ביותר לדורות מדינת ישראל. גאה בך ומגבה אותך אל מול רדיפת הדיפ סטייט בראשות התופרת המשפטית".

כזכור, עיריית טבריה הייתה בחודשים האחרונים במוקד תשומת הלב הציבורית בעקבות עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל. העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך.