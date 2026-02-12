המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הודיעה שנית לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו (בארץ)
נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר הערב באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם | לפי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - בתמורה לקידומו במשטרה (חדשות)
בהוראתו הישירה של ראש השב"ס קובי יעקובי, מחבל פלסטיני שהיה אמור להשתחרר יישאר בכלא למרות שהיה אמור להשתחרר במסגרת העסקה | לאחר העבירה ה"קלה" שביצע המחבל הוא נעצר לשלושה ימים, בעקבות כך הוא ימשיך לרצות את עונשו לעוד שנים רבות (חדשות)
אחרי תקופה ארוכה של מאמצים, הצליחו במח"ש לפרוץ את הטלפון של חנמאל דורפמן - ראש המטה של השר בן גביר | חוקר מטעם היחידה אמר כי פתיחת נעילת הנייד של דורפמן דרשה למעשה פיצוח של כ-100 מיליון אפשרויות | ממח"ש נמסר כי "השניים נחקרו בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בעקבות ממצאים נוספים שעלו לאחרונה" (משטרה)
אחרי הודעת היועמ"שית: נציב שב"ס קובי יעקובי כתב לעובדי הארגון: "יש לי אמון במערכת כולה ובה בעת אני סמוך ובטוח כי התיק בענייני ייסגר" | יעקובי הוסיף: "ככל שתתקבל החלטה שונה, אפעל אך ורק מתוך מחויבותי העמוקה לשב"ס" (משטרה)
במסגרת החקירה המתנהלת נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, במח"ש מעוניינים להמשיך להחזיק במכשירו הנייד | בדיון הבוקר (שני) בבית המשפט אמרה נציגת מח"ש כי החזרת המכשיר ליעקובי "מהווה פוטנציאל ממשי וגבוה מאוד לשיבוש הליכי חקירה" (משטרה)