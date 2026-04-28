נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיעה לחקירה, הבוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, קבעה היום (ראשון) החלטה סופית להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי. על פי ההחלטה, יעקובי יועמד לדין בעבירות מתחום טוהר המידות, לרבות שיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים.

ההחלטה מגיעה לאחר תהליך משפטי ממושך שהחל בחודש יולי האחרון, כאשר הפרקליטות הודיעה לנציב כי היועמ"שית ופרקליט המדינה, עמית איסמן, שוקלים להעמידו לדין בכפוף לשימוע. כעת, לאחר בחינת הדברים והשלמת ההליכים, התקבלה ההחלטה הסופית על הגשת כתב האישום. החשדות: העברת מידע חסוי לבכיר במשטרה עיקרי החשד נוגעים להעברת מידע רגיש וחסוי שביצע יעקובי, כך לפי הפרקליטות, למפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם. המידע שהועבר התייחס לחקירה סמויה שהתנהלה באותה עת נגד מועלם עצמו. החקירה המקורית נגד מועלם עסקה בחשדות חמורים לפיהם פעל, לכאורה, למנוע מעצרים של חשודים בטרור יהודי באזור יהודה ושומרון. על פי החשד, מועלם פעל כך מתוך אינטרס אישי לקדם את מעמדו ודרגותיו בתוך הארגון. יעקובי, כך נטען, העביר לו מידע על החקירה הסמויה בעניינו. בחודש פברואר האחרון נחקר יעקובי פעם נוספת במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) באזהרה, כאשר החקירה התמקדה בקשריו עם מועלם ובהעברת המידע החסוי. כזכור, בעקבות החקירות הצליחו חוקרי מח"ש לפרוץ את מכשירו הסלולרי של חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי, לאחר שזה סירב למסור את הסיסמה.

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיעה לחקירה בשנה שעברה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עמדת הנציב: "אמון במערכת ודוגמה אישית"

עם היוודע הכוונה להעמידו לדין בקיץ האחרון, פנה יעקובי לאנשי שירות בתי הסוהר באיגרת רשמית. בדבריו הביע ביטחון בכך שהתיק ייסגר לאחר בירור העובדות, אך רמז על כוונתו להסיק מסקנות אישיות במידה והמצב המשפטי יחמיר.

"אפעל אך ורק מתוך מחויבותי העמוקה לשב"ס ולשליחות שלקחתי על עצמי, בהתאם לערכים של דוגמה אישית ואחריות", כך נכתב באיגרת. יעקובי מזוהה עם רפורמה נרחבת בבתי הכלא, הכוללת הקשחת תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים ופליליים וביטול הטבות שהיו נהוגות בעבר.

ההערכה הרווחת במערכת המשפטית והממשלתית היא כי הגשת כתב אישום תמנע מיעקובי להמשיך ולכהן בראשות הארגון, אף שהוא עצמו טרם הודיע על כוונותיו בעניין זה.

בן גביר תוקף: "תפירת תיק פוליטית"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יצא בתגובה חריפה להחלטת היועמ"שית. בהודעתו כינה את בהרב-מיארה "עבריינית ואנטי דמוקרטית" וטען כי מדובר בניסיון "לתפור תיק" לנציב בשל נאמנותו למדיניות הממשלה.

"יעקובי הוא נציב שב"ס הטוב ביותר לדורות מדינת ישראל", כך מסר בן גביר. "הוא החזיר את המשילות לבתי הכלא, הפסיק את הקייטנות של המחבלים ושימש משענת לסוהרים. על ישום המדיניות שלי והשינויים הדרמטיים שעשה לטובת ביטחון המדינה מגיע ליעקובי פרס ישראל".

השר קרא ליעקובי שלא להתפטר ולהמשיך בתפקידו, תוך שהוא מגדיר אותו כ"גיבור ישראל" ומבטיח לו גיבוי מלא. "יעקובי יישאר נציב שב"ס שנים רבות", הבהיר בן גביר, תוך שהוא מכנה את החקירה "רדיפה" מצד "הדיפ סטייט בראשות התופרת המשפטית".

המערכת ממתינה כעת לראות האם יעקובי יממש את רמיזתו המוקדמת ויפרוש מתפקידו, או שמא יבחר להישאר בגיבוי השר הממונה - מה שעלול להוביל לעימות משפטי וחוקתי נוסף מול היועמ"שית ובג"ץ.