המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הודיעה שנית לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו (בארץ)
נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר הערב באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם | לפי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - בתמורה לקידומו במשטרה (חדשות)
המחלקה לחקירות שוטרים הסירה הבוקר את צו איסור הפרסום שהוצא בחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין וחשפה את החשדות כנגדו - זאת בעקבת חשיפת הפרשה החדשה הבוקר, שבמסגרתה נעצרו, בין היתר, ראש עיר לשעבר, מקורביו ובכירים בארגון הפשיעה בכרי | לפי מח"ש, בנימין חשוד כי היה בקשר עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי (חדשות)
מח"ש שיחררה הערב את ראש להב 433 ניצב מני בנימין, לאחר שבמהלך חקירתו הארוכה סירב לחתום על תנאי הרחקה מקצין ביחידה | חקירתו היום נמשכה שעות מעבר למצופה | עורך דינו מסר כי ניצב בנימין חתם על התנאים "תחת מחאה" ושוחרר בתנאים שנכפו עליו | במח"ש מכחישים (משטרה)
מח"ש זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433 מני בנימין | בין הבכירים שזומנו להעיד – ראש אגף החקירות ומפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית | גורם בכיר באכיפת החוק אמר "ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו" (משטרה)
כתב האישום נגד לוחמי מג"ב שהכו חרדים מבוגרים במירון לפני כשנה וחצי בוטל - למרות שמח"ש קבעה כי יש להעמידם לדין משמעתי | הסיבה: המשטרה לא הזדרזה בהגשת כתב האישום מה שהוביל לכך שהתוקף החוקי - עבר (חרדים, משטרה)
העלילות בתיקי נתניהו אינן פוסקות, והיום (רביעי) דובי שרצר, לשעבר ראש צוות חשיפה במח"ש, חשף כי החוקר בתיקי נתניהו שדיווח על "מעשים בלתי חוקיים" בתיקים - הוא צבי חבקין | האחרון, שעלה להעיד, סיפר כי החוקרים חרגו מהמנדט שנתן להם היועמ״ש כי חשבו שהוא פועל ממניעים זרים (משפט)
במחלקה לחקירות שוטרים, עדכנו היום, כי יש בכוונתם להעמיד לדין איש שב"כ בכיר במיל', בעקבות הדלפות שלו על הליכים שקוראים בתוך השב"כ ולטענתם הדבר גרם לנזק ביטחוני חמור | איש השב"כ החשוד בהדלפה, שימש כסגן ראש יחידה והוא צפוי לעמוד לדין פלילי בכפוף לשימוע שייערך לו | כל הפרטים (בארץ)
דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר מותו של חייל צה"ל בקריית ארבע לאחר שחברו, שוטר מג"ב פתח באש לעברו מנשק ארוך | לפי הדיווחים החייל נהרג במקום לעיני בת משפחתו שהגיעה עימו לפגישת חג | השוטר נעצר על ידי מח"ש והובא לדיון הארכת מעצר (חדשות)
אחרי תקופה ארוכה של מאמצים, הצליחו במח"ש לפרוץ את הטלפון של חנמאל דורפמן - ראש המטה של השר בן גביר | חוקר מטעם היחידה אמר כי פתיחת נעילת הנייד של דורפמן דרשה למעשה פיצוח של כ-100 מיליון אפשרויות | ממח"ש נמסר כי "השניים נחקרו בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בעקבות ממצאים נוספים שעלו לאחרונה" (משטרה)
המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקה בעקבות התקרית שאירעה אתמול, במהלכה נהרג צעיר לאחר שככל הנראה נפגע ממדחף של סירת מנוע משטרתית שהגיעה לחלץ צעירים שטבעו בחוף ביפו | צעיר נוסף חולץ ע"י סירת השיטור אך לאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו (משטרה)
כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט על ידי המחלקה לחקירות שוטרים כנגד שוטר שפגע מבלי מתכוון באדם אחר שנסע עימו ברכב | לפי כתב האישום, השוטר היה ישוב מאחור ושיחק עם אקדחו אותו הניח על ברכיו - מספר כדורים נפלטו לעבר הנוסע (חדשות)