קצינים בצה"ל ובמשטרה נעצרו בחשד לשוחד ושימוש לרעה בסמכות

פרשת שחיתות חמורה נחשפה הבוקר (שני): מספר קצינים בכירים המשרתים ביחידות מבצעיות בצה"ל ובמשטרת ישראל נעצרו לחקירה בחשד למעורבות בעבירות ביטחוניות חמורות, תוך שניצלו את תפקידם ומעמדם לבצע כסף. יחד עמם נעצרו מספר אזרחים ותושב מזרח ירושלים.

המעצרים בוצעו במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר מרכז, שירות הביטחון הכללי, מחלקת חקירות שוטרים והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח. על פי הנמסר, החשודים ניצלו את יכולתם מתוקף תפקידם וזאת לטובתם האישית ומתוך בצע כסף.

פרשייה שיטתית של שוחד וגניבת כספים

במהלך החקירה עלה כי מדובר בפרשייה שיטתית של גניבת כספים ופעולות שוחד שבוצעו על ידי הקצינים החשודים. החוקרים ביססו תשתית ראייתית המצביעה על כך שהמעורבים ניצלו את סמכויותיהם ביחידות השונות בעבור בצע כסף, תוך פגיעה חמורה באמון הציבור ובטוהר המידות.

במסגרת החקירה, שכללה גם פעילות של יחידת הסייבר של להב 433, נתפסו סכומי כסף של מעל 50 מיליון ש"ח. הסכומים הגבוהים מעידים על היקף הפעילות הפלילית החשודה ועל משך הזמן שבו התנהלה הפרשייה.

ניסיון להכשיל את החקירה

עוד עלה מהחקירה כי כאשר הבינו חלק מהנאשמים על קיומה של החקירה, פעלו באופן אקטיבי על מנת להעלים ראיות ולהכשיל את החקירה. פעולות אלו מצביעות על מודעות למעשים הפליליים ועל ניסיון מתוכנן למנוע את חשיפת הפרשייה.

בתום החקירה המעמיקה, שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופעילות סמויה, הוגשו כתבי אישום כנגד החשודים. על פי הודעת גורמי האכיפה, נגד כל אחד מהחשודים בוססה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום.

פרשיות שחיתות נוספות בחודשים האחרונים

פרשייה זו מצטרפת לשורה של חקירות שהתנהלו בחודשים האחרונים נגד בכירים במערכות הביטחון והאכיפה. כזכור, בחודש מרץ האחרון נעצרו שני צעירים ישראלים בחשד לריגול עבור איראן, כאשר אחד מהם אף תכנן לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב.

בנוסף, בחודשים האחרונים התנהלו חקירות נוספות במחלקה לחקירות שוטרים, ביניהן חקירה נגד נציב שירות בתי הסוהר בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות. גורמי האכיפה הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ביטוי של שחיתות, ללא קשר לדרגה או למעמד.

יצוין כי פרטים נוספים על זהות החשודים ועל אופי העבירות המיוחסות להם צפויים להתפרסם בהמשך, בכפוף להחלטות בית המשפט ולהתקדמות ההליכים המשפטיים.