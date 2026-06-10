אושר סופית: מח"ש תופרד מהפרקליטות - "יום בשורה לעם ישראל"

מח"ש ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מליאת הכנסת אישרה הלילה (רביעי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 45), התשפ"ו–2026, שמטרתה להפריד את המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מהפרקליטות ולהקימה כגוף עצמאי במשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 39 מתנגדים.

ההצעה, שיזם ח"כ משה סעדה (הליכוד), מבקשת לתקן ליקויים שהצביעו עליהם דוחות מבקר המדינה, הסניגוריה הציבורית וצוות ממשלתי שבחן את פעילות מח"ש. על פי ההצעה, המחלקה תקבל תקציב נפרד ותהיה מוסמכת לחקור ולהעמיד לדין שוטרים בגין עבירות פליליות, לרבות עבירות קלות. מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה החוק קובע מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה באמצעות ועדת איתור ייעודית, וכן יוצר תפקיד של ממונה על תיאום בעניין חקירת שוטרים. הממונה יהיה מוסמך להכריע במחלוקות בין מח"ש לבין גופי חקירה ותביעה אחרים, ולהורות במקרים המתאימים על העברת תיקים בין הגופים. כוננות שיא: עשרות אלפים צפויים לצאת מחר למרכז - ולא רק למחאות משה בשן | 10.06.26 לאחר התקיפות באיראן: טראמפ מודיע שלבקשתם הוא מפסיק את ההפצצות - בטהראן מאיימים אליהו לוי | 11.06.26 בנוסף, הסמכויות הפליליות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטות בתיקים המטופלים במח"ש יועברו למנהל המחלקה. עררים על החלטות מח"ש לסגור תיק יוגשו לממונה על התיאום, ולא לפרקליטות כפי שנהוג כיום. על פי ההצעה, המחלקה תהיה כפופה להנחיות הכלליות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, למעט כאשר ההנחיות מעניקות סמכות לגורם חיצוני למחלקה. כמו כן, מוצעים תיקונים הנוגעים לאזרוח מלא של מח"ש, וכתוצאה מכך גם הוראות בעניין הגישה של עובדי מח"ש למערכות המידע של המשטרה.

ח"כ משה סעדה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"זהו יום בשורה לעם ישראל כולו"

יוזם ההצעה, ח"כ משה סעדה, מסר לאחר אישור החוק: "היום אנחנו עושים רפורמה. זהו יום בשורה לעם ישראל כולו שבו אנו מתקנים את מערכת אכיפת החוק. לא יהיו עוד עבריינים בשירות החוק, לא יהיו אנשים מעל החוק. במדינת ישראל כולם יהיו שווים בפני החוק".

סעדה הוסיף והבהיר: "אין מחלוקת כיום שמח"ש אינה מתפקדת וחייבת לעבור שינוי. המערכת הזו סטתה מהמסלול הערכי שלה. החוק יחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט".

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי בשנים האחרונות, דוחות של מבקר המדינה, הדוחות השנתיים של הסניגוריה הציבורית וכן דוח של הצוות שהוקם בממשלה לבחינת המחלקה לחקירות שוטרים (שפורסם בפברואר 2025), הצביעו על ליקויים בטיפול המערכתי בעבירות שוטרים.

דעת הרוב בצוות הממשלתי האמור הדגישה את הקושי העולה מכפיפותה של מח"ש לפרקליטות, ואת הקשר ההדוק בין הפרקליטות למשטרה. על כן המליץ הצוות להפריד את המחלקה מכפיפות לפרקליטות ולכוננה כגוף עצמאי.