וועדת השרים לחקיקה בראשותו של שר המשפטים לוין אישרה את חוק "העדפה מתקנת למשרתים" של ח״כ סעדה, המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי | ח"כ מקלב: "חוק העדפה מתקנת שהעביר ח״כ הרב גפני הוא תיקון אי שוויון, וביטולו מהווה מהלך דורסני ופוגעני כנגד הציבור החרדי" (פוליטי)
במהלך נאומו במליאת הכנסת, כשהזכיר "רופא" שנעצר ברצועת עזה, פרץ עימות סוער בין חבר הכנסת אחמד טיבי ובין חבר הכנסת סעדה מהליכוד: "שתוק, שב" | סעדה: "הוא אומר שהצבא עוצר רופאים, זה שקר, לא ניתן לו" (בכנסת)
דרמה חריגה בוועדה לביטחון לאומי: דיון על אלימות נגד עיתונאים הפך לזירת עימות פוליטי חזיתי בין הקואליציה לאופוזיציה. הפעיל מרדכי דוד, נגדו הוצא צו הרחקה, נכנס לאולם וקיבל מחיאות כפיים, ובעקבות דברים קשים שאמר אב שכול – חברי כנסת מהאופוזיציה נטשו במחאה. הדיון הסוער הסתיים ללא הסכמות, תוך האשמות הדדיות על "חציית קווים" ו"הפקרת" עיתונאים (פוליטי, בארץ)