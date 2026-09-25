רבני בית הדין הרבני של חסידות חב"ד ( צילום: באדיבות המצלם )

בית הדין הרבני של חסידות חב"ד בארץ הקודש פרסם מכתב חריג ביותר, בו הוא מתנער משילובו של חסיד חב"ד ברשימת מפלגת 'עוצמה יהודית' לקראת הבחירות לכנסת.

"הננו מבהירים, כי שילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת", נכתב במכתב הרבנים, "לא נעשה על דעתנו, והינו בניגוד לדרך חסידות חב"ד בנושאים אלו". הרבנים הוסיפו והבהירו: "כניסת חסיד חב"ד לרשימה פוליטית, נועדה לחבר את חב"ד למפלגה. הצהרה (מגורם כזה או אחר) שהמועמד אינו פועל בשם חב"ד אינה מספיקה, והדבר גורם חילול שם חב"ד, והטעיה והונאה של הציבור".

מכתב הרבנים

במכתבם הדגישו הרבנים כי חסידות חב"ד "אינה מזדהה עם אף תנועה פוליטית ומתנערת מכל תמיכה מפלגתית, וזאת מבלי לגרוע באחריות ובחובה להצביע".

"דרכו של הרבי, שהתווה את פעילותה של חסידות חב"ד, היא הפצת היהדות והחסידות לכל חלקי העם מתוך אהבת ואחדות ישראל", נכתב במכתב. הרבנים חתמו על המכתב "בצער ובכאב".