- צילום: מרדכי דוד צילום: צילום: מרדכי דוד 10 10 0:00 / 0:14

פעיל הימין מרדכי דוד פרסם ברשתות החברתיות תיעוד וידאו שבו הוא מתעמת עם יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה, בעת שהאחרון צעד ביפו. העימות מתועד על רקע פסילתו של אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

בתיעוד נשמע דוד אומר למצלמה: "סאמי אבו שחאדה בורח פה ביפו. ביפו הוא חסום, אתה חסום לזכר בן לאדן". אבו שחאדה נראה בסרטון כשהוא מביט לעבר דוד, לרגעים עם חיוך קל על פניו, אך אינו משיב דבר. דוד צירף לסרטון שפרסם את המילים: "סאמי אבו שחאדה בלע את הלשון, באולפנים הוא גיבור". ועדת הבחירות המרכזית החליטה ביום רביעי לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל )

הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי מפלגת עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8 באוקטובר 2023, יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה כ"אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

לקראת הדיון בוועדת הבחירות, הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה. בין התומכים: יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ונציגי מפלגות נוספות.

אבו שחאדה העניק ריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד ובו התייחס להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו, ואמר כי לשיטתו ההחלטה הייתה צפויה.

אבו שחאדה הסביר בריאיון: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".

לדבריו, "נתניהו ובן גביר מפחדים מהקול הערבי, ולכן אנחנו רואים חמש בקשות פסילה נגד שתי רשימות". ההחלטה הסופית בעניינו של אבו שחאדה תונח לפתחו של בית המשפט העליון, שידון בערר על החלטת ועדת הבחירות.