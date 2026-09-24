מפלגת יהדות התורה חשפה היום (חמישי) את הסלוגן המרכזי שילווה אותה במערכת הבחירות הקרובה: "הזכות להיות חרדי". הבחירה במסר הישיר והתקיף מגיעה ללא כנס המוני או אירוע השקה מפוצץ, אך מבהירה כי המערכה הפעם אינה על הבטחות תקציביות או הישגים נקודתיים, אלא על עצם הערכים והזהות של הציבור החרדי.

הסלוגן מגיע בצל תקופה מורכבת במיוחד עבור המגזר החרדי. מגזירות בג"ץ בנושא חוק הגיוס שהפכו אלפי בחורי ישיבות לעריקים בן לילה, ועד לשלילת סבסוד המעונות והטבות הארנונה שפגעו ישירות בכיס של משפחות האברכים – הציבור החרדי מרגיש כי דרך חייו נמצאת תחת איום. ברחוב החרדי שוררת הבנה כי הנציגים הפוליטיים עשו כל שביכולתם ונלחמו בכל הכלים מול המערכת. לכן, האכזבה הציבורית אינה מופנית כלפי פנים, אלא מתורגמת כעת לזעקה אידיאולוגית ברורה. הסלוגן החדש נועד להחזיר את גאוות היחידה ומציב עמדה תקיפה: חרדיות היא זהות מוצקה, וזו הזכות הבסיסית של הציבור החרדי לחיות על פי ערכי התורה. הסלוגן של יהדות התורה מחדד את הבידול האסטרטגי בינה לבין תנועת ש"ס, שהסלוגן שלה הוא "בדרך אמונה בחרתי". בעוד שש"ס נוקטת באסטרטגיה הפונה גם החוצה ומחבקת גם את הקהל האמוני והקהל המסורתי הרחב, ביהדות התורה בוחרים להתכנס פנימה. המסר "הזכות להיות חרדי" מיועד לבייס החרדי הקלאסי על כל גווניו – חסידים וליטאים כאחד.

מעבר לעמידה מול הממסד החילוני ושותפיו, הסלוגן החדש נושא עמו מסר ממוקד המופנה אל תוך המגזר. המטרה המרכזית היא בלימת יוזמות ומפלגות חדשות, ובהן מפלגת "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר, המנהלת קמפיין מסיבי המקדם שינויים באורח החיים החרדי בתחומי התעסוקה, האקדמיה והצבא.

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ביהדות התורה מציבים קו אדום וברור מול התפיסות הללו. המסר העולה מהסלוגן מבהיר: מי שמנסה להוביל לפשרות אידיאולוגיות, "לנרמל" את הציבור החרדי ולשנות את צביונו – אינו מבין את מהותו ויסודותיו של המושג "להיות חרדי".