ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת החליטה היום (רביעי) לפסול את רשימת רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 חברי ועדה שהצביעו בעד הפסילה, מול 5 מתנגדים. בהתאם לחוק, ההחלטה תועבר כעת להכרעתו של בית המשפט העליון.

את העתירה לפסילת רע"מ הגיש פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, בייצוג עו"ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של הפורום, הכולל למעלה מ-1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע"מ לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.

העתירה נגד רע"מ היא אחת משלוש עתירות שהוגשו נגד המפלגה - על ידי הליכוד, עוצמה יהודית ופורום בוחרים בחיים. העתירות התבססו על שתי עילות מתוך סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

הראיות שהוצגו בעתירות התמקדו בעיקר בתקופה שלאחר אירועי 7 באוקטובר. בין השאר, הצביעו העותרים על תחקירים ודוחות של רשם העמותות המראים לכאורה העברות כספים וקשרים ארגוניים בין עמותת הצדקה של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית לבין גופים המזוהים עם חמאס בחו"ל. כמו כן, הועלו טענות על התבטאויות של מנסור עבאס בתקשורת הערבית לפיהן ההכרה של המפלגה בזהותה היהודית של ישראל היא רק "אילוץ טקטי" כדי להימנע מפסילה.

מפורום בוחרים בחיים נמסר בתגובה להחלטה: "היום ועדת הבחירות קיבלה את העתירה שהגשנו וקבעה את המובן מאליו: מי שתומך בטרור או קשור לגורמי טרור אינו יכול לשבת בכנסת ישראל. עמדת היועמ"שית היא חרפה. גם אחרי שהתברר כי התחקיר קושר ישירות בין העמותות לבין גורמי טרור, בניגוד לחוות דעתה הקודמת, היא ממשיכה לנסות להכשיר את רע"מ".

הפורום הוסיף: "אנו דורשים מבג"ץ לאמץ את החלטת ועדת הבחירות ולאשר את פסילת רע"מ. הכנסת אינה עיר מקלט לתומכי טרור. מדינת ישראל חייבת לבחור בחיים".

החוק קובע כי החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול מפלגה היא המלצה בלבד ואינה סופית. פסילת רשימה מובאת ישירות לדיון והכרעה בבית המשפט העליון. לאורך השנים, בית המשפט העליון קבע רף ראייתי גבוה ביותר לפסילת מפלגות - דרש "מסה קריטית של ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות". בג"ץ נטה להפוך את רוב החלטות הפסילה של הוועדה הפוליטית.

בימים האחרונים הודיעו מספר מפלגות על תמיכה בפסילת רע"מ. מפלגת הליכוד הודיעה לפני כעשרה ימים כי תגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ומפלגת רע"מ. בהודעה שפורסמה מטעם המפלגה נאמר כי "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור".

גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע השבוע על תמיכה בפסילת רע"מ. מפלגתו הודיעה באופן רשמי כי תתמוך בוועדת הבחירות המרכזית בפסילת רע"מ, שרצה הפעם ברשימה משותפת עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בהודעה הרשמית שפרסמה המפלגה נמסר: "כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה. כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל".