ימים ספורים לאחר שרחובות בני ברק טבעו תחת הררי אשפה ומפגעים תברואתיים חמורים, מתברר כי העירייה החלה במהלך חירום דרמטי: חברות ניקיון חדשות החלו לפעול ברחבי העיר במסגרת ניסיון להתמודד עם המשבר ולהשתלט על הבלגן ברחובות. מאחורי המהלך עומד עימות חריף וחסר תקדים מול חלק מקבלני הניקיון הוותיקים.

גורמים בעירייה טוענים כי החברות הקיימות צמצמו במכוון את היקף עבודתן במסגרת מה שמוגדר בעירייה כמרד מאורגן. הרקע לעימות הדרמטי הוא דרישת העירייה להחיל פיקוח דיגיטלי הדוק, שיכלול מעקב בזמן אמת אחר מסלולי רכבי הפינוי ושעות הפעילות בשטח.

הדרישה נועדה לצמצם את הפער בין הדיווחים של החברות לבין הביצוע בפועל, אך חלק מהקבלנים התנגדו לכך והגיבו בירידה מכוונת בהיקף העבודה, מה שהוביל לקריסה התברואתית שהציפה את העיר.

בישיבת מועצת העיר הסוערת התייחס מ"מ ראש העיר, מנחם שפירא, למצב והודה בגילוי לב כי רמת הניקיון הפכה לקטסטרופלית. שפירא הסביר כי העירייה החליטה להכניס חברות נוספות כדי לשבור את התלות במספר מצומצם של קבלנים ולהאפשר החלפה מהירה של כל חברה שאינה עומדת בדרישות.

ראש ישיבת סלבודקה צועד לבדו בבני ברק בבלי | 18.09.26

ברקע הדברים עומדים הקשיים התקציביים של העירייה, אך שפירא דרש בנחרצות שלא לקצץ בתחום זה, תוך שהוא מבהיר כי ניקיון הרחובות הוא שירות בסיסי לתושבים שלא ניתן לדחות. לדבריו, מעמדה של בני ברק כעיר התורה מחייב אותה להציב רף גבוה במיוחד ולהיות דוגמה לכל מקום אחר.

אלא שכמו תמיד בבני ברק, גם צעד חירום שנועד לנקות את הרחובות מעורר סערה פוליטית. חבר המועצה יעקב וידר מצא גם הפעם סיבה לתקוף את הנהלת העירייה. בעוד שוידר משמיע דרך קבע טענות קולניות על כך שהעירייה אינה עושה דבר למען הניקיון, דווקא כעת – כשהעירייה עושה מעשה, נלחמת בקבלנים ומחליפה אותם – הוא בוחר להתנגד למהלך.

וידר ממסגר את התנגדותו כדאגה לנהלי מכרזים תחרותיים ולשקיפות תקציבית, כשהוא מזהיר מפני מתן צ'ק פתוח לחברות ללא מכרז. אולם בקרב גורמים בעירייה תמוה כיצד מי שמלין יום-יום על לכלוך ברחובות, פועל לבלום את הפתרון המיידי שהעירייה מציעה למצוקת התושבים. בעירייה אף דוחים את האשמותיו לגבי קמפיין יחסי ציבור נגדו, ומבהירים כי הציבור מבין היטב מי מנסה לפתור את המשבר ומי מעדיף להמשיך להתנגח.

כעת ממתינים בעירייה לראות אם שילוב הקבלנים החדשים והפיקוח הדיגיטלי יביאו לסיום המשבר, ובעיקר אם יצליחו למנוע הישנות של מצב שבו פינוי האשפה הופך לכלי במחלוקת. החברות החדשות כבר החלו לפעול בכמה אזורים בעיר ונרשם שיפור ראשוני בשטח, אך המבחן האמיתי יהיה בשבועות הקרובים ביכולת לשמור על שגרת פינוי קבועה ולשמור על התקציבים הנדרשים.