מודיעין עילית ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

בדברים חריגים שנשמעו בהרמת כוסית לעובדי עיריית מודיעין עילית לקראת השנה החדשה, חשף גזבר העירייה אבי עדן את המצוקה הכספית הקשה בה מתמודדת העירייה.

עדן תיאר בפני העובדים את הקשיים התזרימיים החמורים עמם נאלצת העירייה להתמודד, כאשר לדבריו משרד הפנים מעכב העברת כספים המגיעים לעירייה כדין. "עד היום לא העבירו לנו הרבה מאוד כספים שמגיעים לנו בדין ובצדק. יצר לנו מחנק תזרימי נוראי", אמר הגזבר. "אנחנו בקושי. אני נלחם בשיניים כל חודש לשלם את המשכורות בזמן. באמת הגענו למצבים שלא הגענו בהם 10 חודשים כבר, כמעט 10 חודשים".

ההקלטה של הגזבר - צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90 ההקלטה של הגזבר | צילום: צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90 10 10 0:00 / 1:06

חוב של 15 מיליון שקל

עדן הצביע על הקרן לצמצום פערים, המיועדת לסייע לרשויות מקומיות חלשות, כאחד הסעיפים המרכזיים שבהם נתקעו הכספים. לדבריו, העירייה טרם קיבלה את הכספים המגיעים לה במסגרת קרן זו.

"על מה אנחנו לא מקבלים כסף? בעיקר על הקרן לצמצום פערים שמיועדת לרשויות חלשות, לא מעבירים כספים. רק על הקרן הזאת משרד הפנים חייב לנו 15 מיליון שקל. כלומר 15 מיליון שקל. ויש עוד הרבה מאוד עלינו", אמר.

הגזבר התייחס גם להשלכות המצב על עבודת העירייה השוטפת מול ספקים: "אם אני לא חותם על הזמנות, רק מה שאין ברירה, מבקש שתגלו סבלנות כדי שיהיה לנו משכורת בזמן".

במשרד הפנים נמסר בתגובה: "הקצאת תקציב מהקרן לצמצום פערים טעונה את אישור שר הפנים. המשרד מכיר את הנושא, ובמסגרת הטיפול בו הוצעו לרשות חלופות לפתרון".

יצוין כי מאז אוקטובר 2025 אין שר פנים מכהן, לאחר התפטרותו של משה ארבל מתפקידו, דבר המקשה על קידום נושאים הטעונים אישור שר.