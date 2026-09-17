עיריית תל אביב-יפו התנתה את קיום אירוע סליחות במוצאי שבת הקרוב בכך ש"לא תתקיים כל הפרדה מגדרית באמצעים פיזיים" - למרות פסק דין של בית המשפט העליון שהתיר במפורש תפילה בהפרדה. איגוד רבני קהילות, שיזם את האירוע, מתכוון להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד התנאי.

האירוע אמור להתקיים במוצאי שבת - הלילה האחרון לאמירת הסליחות. העירייה הנפיקה אישור עקרוני לקיום האירוע, אך צירפה אליו תנאי האוסר על הקמת מחיצה בין גברים לנשים. על פי הנמסר, המארגנים טוענים כי התנאי אינו מאפשר את קיום התפילה כהלכתה ופוגע בחופש הדת של המשתתפים.

כזכור, סוגיית ההפרדה עמדה במרכז הוויכוח ביום הכיפורים תשפ"ד, כאשר חילונים פוצצו את התפילה בכיכר דיזינגוף. העירייה התעקשה על איסור ההפרדה והדיון התלהט לקראת ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה, אך מתקפת חמאס ביטלה את החגיגות.

שנה לאחר מכן ביקש ארגון 'ראש יהודי' לקיים תפילה בהפרדה, והעירייה שוב התנגדה. הארגון עתר לבית המשפט המחוזי, והעתירה הגיעה עד בית המשפט העליון. בית המשפט פסק כי ניתן לקיים תפילה בהפרדה בין גברים לנשים, אך כפשרה ביקש להעביר אותה מכיכר דיזינגוף לגן מאיר.

כעת, שנתיים לאחר אותו פסק דין, העירייה ממשיכה להציב את האיסור על מחיצה כתנאי לקיום אירוע תפילה. יצוין כי האיסור על הקמת מחיצה בשטח ציבורי הוא עמדה שאינה מופיעה בשום חוק או פסיקה, והיא יוחסה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה דינה זילבר. עיריית תל אביב אימצה את העמדה כאשר אסרה מופעי סליחות בכיכר רבין ובהמשך גם תפילות יום הכיפורים בכיכר דיזינגוף.