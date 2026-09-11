מתנדבי זק"א הוזעקו היום (יום ו') לרחוב הגדוד העברי בתל אביב, לאחר שדווח על גבר כבן 70 שנמצא בדירתו ללא רוח חיים, זמן ממושך לאחר פטירתו. האירוע התרחש ערב ראש השנה, כאשר שכנים הגיעו לאחל לו שנה טובה.

מהבירור עלה כי השכנים דפקו על דלת הדירה שוב ושוב, אך לא קיבלו תשובה. כשחששו לשלומו של השכן, ניסו לפתוח את הדלת – שהתברר שלא הייתה נעולה – ואז התגלה בפניהם המראה הקשה.

יוחנן עיני וחיים בן סניור, מתנדבי זק"א שטיפלו בזירה, מסרו: "מוקד זק"א (1223) הזניק אותנו לרחוב הגדוד העברי בתל אביב. עם הגעתנו למקום מצאנו גבר כבן 70 ללא רוח חיים, לאחר שככל הנראה חלף זמן ממותו. המראות בזירה היו קשים והטיפול היה מורכב".

המתנדבים הוסיפו: "השכנים סיפרו לנו כי הגיעו לאחל לו שנה טובה לקראת החג, אך לאחר שלא השיב לדפיקותיהם נכנסו לדירה וגילו אותו ללא רוח חיים. יחד עם מתנדבי זק"א נוספים פעלנו לשמירה על כבוד המת, סייענו לכוחות המשטרה ולאחר מכן טיפלנו בכבוד בממצאים הרבים שנותרו בזירה".

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הנפטר הועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות פטירתו.

יצוין כי זק"א מטפלת באירועים דומים באופן שוטף. לפני כשבועיים נמצא גבר כבן 70 ללא רוח חיים בדירתו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, לאחר ששכנים הריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה. גם באותו מקרה, מתנדבי זק"א פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

ארגון זק"א פועל בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל והמכון הלאומי לרפואה משפטית בטיפול בזירות מסוג זה, תוך שמירה על כבוד המת וליווי משפחות בשעות הקשות.