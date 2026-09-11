רבבות יהודים ממלאים בימים אלו את העיר אומן שבאוקראינה, לקראת ימי ראש השנה הבעל"ט. אלפי מבקרים מכל רחבי העולם עושים את דרכם אל העיר, כדי לזכות ולהסתופף בצל ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זי"ע בימים הנוראים.

לצד ההמולה והעומס ברחובות הסמוכים לציון, בולט במיוחד "היכל התורה" שמופעל על ידי ארגון "אומן שלי". המקום הפך למוקד משיכה עבור אלפי לומדים, שממלאים את הספסלים שעות רבות ביום, עוסקים בתורה ומתחזקים במאמרים ובתורותיו של רבי נחמן מברסלב זי"ע.

במקביל ללימוד התורה המתקיים בהיכל, פועלים מתנדבים רבים של "אומן שלי" בנקודות שונות ברחבי העיר. המתנדבים מעניקים סיוע רחב היקף להמוני המבקרים: החל מהנחת תפילין וחלוקת כיפות לאלפי האורחים, וכלה במתן מידע והכוונה לאורך כל שעות היממה, הן בעזרה גשמית והן בעזרה רוחנית.