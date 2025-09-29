הקיבוץ המרכזי של החסידות לחגי תשרי יתקיים השנה במתחם המפואר הצופה אל הר ציון והעיר העתיקה • התפילות והטישים יערכו במקום, והלינה במלונות סמוכים • בחסידות: "גדולי הצדיקים נהגו לערוך מעמדי קודש באולמות שונים"
אלפי חסידים ואנשי מעשה התקבצו יחדיו בימי הדין לשהות בצילו של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | מתחם ענק הושכר במיוחד לתפילות ולעריכת הטישים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד מרגעי אש קודש מתחת לטליתו של המקובל, בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, שעה ארוכה לאחר צאת החג לפי זמן ר"ת (חסידים)
תיעוד ענק מערב ומוצאי ראש השנה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ במרכז החסידות בחיפה, לשם הגיעו אלפי חסידים מכל קצווי תבל לשהות בצל האדמו"ר בימי הרת עולם | לאחר טיש נעילת החג, זכו הציבור לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
ישיבת 'באר התלמוד' ב'חזון יחזקאל' חגגה את ימי ראש השנה באווירה מרוממת במיוחד, בהשתתפות בחורי הישיבה, רבנים בכירים ותושבי המושב שהצטרפו לתפילות המיוחדות |בזיץ מיוחד שערך ראש הישיבה לילה לפני ראש השנה, שרו הבחורים את השיר "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", ובשיאו הגישו כמה בחורים לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם הביתה, והוא העלה אותם באש מתוך התהלבות דקדושה (עולם הישיבות)
כמדי שנה, גם השנה חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כשלצורך כך הושכרו מראש אולמי 'בית ישראל' לתפילות ולעריכת הטישים בראשות האדמו"ר | בחסידות נערכו מראש לקליטת מאות החסידים כולל מתחם נפרד לילדים | צפו בתיעוד מצאת החג (חסידים)
אלפי אנשים מכל שדרות הציבור החרדי הסתופפו בימי ראש השנה בהיכלו של הינוקא, הגאון רבי שלמה יהודה בארי | בצאת החג, נראו המשתתפים כשהם יוצאים מלאים וגדושים בעונג רוחני עז, לאחר שזכו לשהות בצילו ולשמוע דברי חיזוק והתעוררות מהינוקא, אשר ליבה את לבבות ישראל וקירב את הציבור בשיחה מרוממת שסחפה את הקהל כולו (חרדים)
חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר בעיה"ק ירושלים כמאמר המשנה במסכת כתובות: 'הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם' | בצאת החג זכו החסידים להתברך מהאדמו"ר בסיום טיש נעילת החג המרומם (חסידים)
לקראת ימי הדין, הגיעו עשרות אברכי כולל "דעת משה" מירושלים להתברך מהאדמו"ר מתולדות משה | במהלך הביקור נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות הלימוד והתפילה בתקופה זו | עם סיום הביקור פצח הרבי בשירה מרגשת ובהמשך חילק לכל אחד מהאברכים צנצנת של דבש מיוחדת ומבורכת, לברכה לשנה טובה ומתוקה | האברכים יצאו מהביקור עם תחושה של התרוממות רוח, כשהם מצוידים בצנצנת דבש לשנה החדשה (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ התכנסו במרכז החסידות בבני ברק לרגל ימי ראש השנה | צפו בתיעוד נרחב מרגעי השיא מהימים המיוחדים בצל האדמו"ר. התיעוד מקיף את כל העבודה, החל מקבלת הקהל המסורתית של ערב ראש השנה, דרך אמירת הסליחות, ועד ל"טיש נעילת החג" (חסידים)
ימי התעלות רוחנית עברו על קהל חסידי פינסק קרלין במחיצת רבם ומאורם בימי ראש השנה הנעלים | בערב החג, לאחר אמירת סליחות זכור ברית ותפילת שחרית, פקד האדמו"ר את בתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שם העניק לו הגה"צ צלוחית דבש מבורכת, ושל האדמו"ר מתולדות אהרן, לברך ולהתברך בברכת השנים | בצאת החג ערך הרבי את הטיש בהיכל הטישים של החסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשהות לימי ראש השנה בצילא דמהימנותא של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | עקב הצפיפות הרבה, הוקמו השנה גלריות ענק חדשות לאברכים ובני תשחורת למען יוכלו לחזות בנועם פני מלכם בעבודתו הקדושה במהלך ימי החג | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג, ולאחר הבדלה זכו כלל החסידים לעבור ולהתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז | לקראת החג נחנכה הרחבה חדשה בהיכל הגדול שהוסיפה מאות מקומות ישיבה | בעליה לתורה הורה האדמו"ר לערוך תפילת 'מי שברך' לאדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי החג בצל הקודש (חסידים)
תיעוד ענק מצאת ימי החג ראש השנה בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' לאחר שזכו כלל החסידים להתעלות כדבעי בצל הקודש | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג למשך שעתיים, ובסיומה פצח בריקוד עם החתן, נכד האדמו"ר מסקווירא, ששהה בצילו לימי החג | צפו בתיעוד (חסידים)
ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
בשנה השנייה למלכותו התאספו מאות חסידי ביאלה לחוג את החג בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | את הטישים ערך הרבי בסוכה הגדולה שהוקמה מבעוד מועד לקראת חג הסוכות הקרב ובא | הצלם שוקי לרר, ששהה במהלך החג בירושלים, מיהר במוצאי יום טוב לתעד את הרגעים הנעלים בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)