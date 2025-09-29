בבלי

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הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם

וִיעַטְּרוּךָ נֵזֶר תִּפְאָרָה

צפו בתיעוד

במעמד מיוחד 

צפו בגלריה

תיעוד מהרגעים הגדולים

שִׁבְטֵי יְשֻׁרוּן

בהיכל הגדול

אשרי העם שככה לו

וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה

כמדי שנה

והיכן נערך הטיש? 
בבלי
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