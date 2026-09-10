שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה בהודעה מיוחדת לקראת ראש השנה, ובה שילב ברכה חמה לקהילה היהודית באיראן יחד עם אזהרה חמורה למשטר האייתולות.

בפנייתו העביר כ"ץ מסר כפול: מצד אחד תמיכה ביהודים החיים תחת דיכוי המשטר האיראני, ומצד שני התראה ברורה על התגובה הישראלית הצפויה במקרה של תקיפה.

"לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה", כך פתח השר את דבריו. "אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו". כ"ץ הוסיף ברכה גם לעם האיראני כולו: "ולבני העם האיראני אני מאחל: בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות".

אך מעבר לברכות, כ"ץ העביר אזהרה נחרצת למשטר בטהרן. "נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל - אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית", מסר השר. לדבריו, "כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום".

כ"ץ פירט את היעדים האפשריים של תגובה ישראלית: "כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל". השר הדגיש כי "בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה".

שר הביטחון הוסיף והזהיר: "מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שהעם האיראני כל כך מתעב ומייחל לנפילתו".

האזהרה מגיעה על רקע מתיחות גוברת באזור. במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד על טהרן עלול לדחוק את האיראנים לצעדים חריפים. צה"ל מגביר דריכות לנוכח ההסלמה בין ארה"ב לאיראן, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.

כ"ץ סיים את הודעתו בברכה לעם היהודי: "ולעם היהודי בארץ ובעולם אני מאחל שנה טובה - ושיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".