חכם יונס חמאמי, אחד ממנהיגי הקהילה היהודית באיראן, הגיע לכיכר המהפכה בטהרן כדי להישבע אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי. בראיון לסוכנות "מהר", לאחר פגיעה בבית כנסת, תקף חמאמי בחריפות את מדינת ישראל: "הציונות היא תנועה פוליטית המנצלת לרעה את שם היהדות" (חדשות בעולם)
בשדה פתוח במחוז פארס שבדרום איראן, עומד מבנה אבן בודד. שש מדרגות ענק מובילות לחדר קטן עם גג משופע - כולו מסלע גיר לבן-צהוב ללא כתובת עתיקה | הכירו את קברו של כורש הגדול, מייסד האימפריה הפרסית שבנה את בית המקדש השני וקיבל את התואר הנכסף "משיח" (היסטוריה)
בעיר קיידר באיראן ניצב מתחם קבורה מפואר, שאליו עולים לרגל שיעים, סונים ונוצרים | המקום מיוחס לנביא שהאסלאם מכנה "קיידר נבי" | היהדות מכירה אותו בשם די זהה: קֵדָר בן ישמעאל, בן דוד ראשון של יעקב אבינו (היסטוריה)
בנאום תקיף שבו האשים את ישראל בהריגת חברים בקהילה היהודית והדגיש את תמיכת הקהילה במשטר האיראני, הכחיש ד"ר הומיון שמח, נציג היהודים בפרלמנט האיראני, את הדיווחים על כך שיהודים מהקהילה נעצרו בחשד לריגול (מלחמה)
בימים האחרונים שאחרי סיום מלחמת עם כלביא, מגיעים דיווחים מטרידים על כך שהמשטר האיראני עצר וכלא מספר יהודים מהקהילה המקומית בטענה שהם שיתפו פעולה עם מדינת ישראל לפני ובמהלך המלחמה | דאגה גוברת ברחבי העולם היהודי מחשש לשלומם של העצורים (יהדות)