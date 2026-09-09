מעמד מיוחד של התעלות והכנה לקראת ראש השנה נערך בירושלים בהשתתפות כמאה אברכים, בוגרי ישיבת 'באר התלמוד'. האברכים חברים ברשת 'כוללי יום שישי', שהוקמה לפני כחצי שנה ביוזמת ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן.

מדי יום שישי מתכנסים האברכים ללימוד משותף בנושא שליבם חפץ בו. היוזמה נועדה להוסיף שעות של עמל תורה ביום העמוס, ולשמר את החיבור והדיבוק חברים בין בני החבורה שמטבע הדברים אינם נפגשים במהלך השבוע, ולהמשיך את הקשר האמיץ לבית המדרש ולרוח הישיבה גם לאחר הנישואין.

המעמד נפתח בתפילת ערבית, ולאחר מכן התיישבו המשתתפים לסעודת מצווה מפוארת סביב שולחנות ערוכים. תחילה נשא דברים משגיח הישיבה הגאון רבי אליהו אהרון, שהרחיב על חשיבות האחדות והשייכות בין בני החבורה, ועורר את הנוכחים להמשיך לגדול ולהתעלות בכל חלקי התורה והיראה. בהמשך נשא דברים הרב חיים יוסף גפנר, יו"ר 'ועד הרבנים לעניני צדקה'.

בשיא הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן, שהפתיע את האברכים בשיר חדש שהלחין במיוחד לכבוד המעמד, ויחד פצחו בשירה מרוממת. לאחר מכן נשא בפניהם דברי חיזוק והדרכה נוקבים לקראת ימי הדין.

לקראת סיום חולקו תשורות הוקרה לראשי הסניפים, וכן לכלל המשתתפים שקיבלו שי מיוחד עבור נשותיהם, סידור תפילה מהודר, תחת המסר: "שלי ושלכם שלה הוא", כביטוי של הערכה לחלקן ולשותפותן העמוקה בעמל התורה של בעליהן.