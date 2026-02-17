הרב חנוך כהן משמש כראש ישיבת באר התלמוד, אחת הישיבות הספרדיות המרכזיות בישראל. הוא נשוי לבת הגאון רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, ראב"ד בני ברק, ובנו של הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים וחבר מועצת חכמי התורה. הרב כהן מתגורר בירושלים ומוביל מוסדות תורה רבים במגזר הספרדי.

ישיבת באר התלמוד תחת הנהגתו של הרב כהן מונה מאות תלמידים ופועלת במספר מתחמים בירושלים ובמקומות נוספים. הישיבה ידועה בשילוב בין לימוד תורה מעמיק לבין אווירה רוחנית מיוחדת, עם דגש על מסורת הספרדים. בשנים האחרונות הקים הרב כהן יחד עם ראשי ישיבות נוספים את ארגון "חיי עולם" לסיוע והסברה למען לומדי התורה, בתקופה של אתגרים כלכליים ומשפטיים לעולם הישיבות.

הרב כהן נחשב לאחד ממובילי הדור הצעיר של ראשי הישיבות הספרדים, ומקיים קשרים הדוקים עם גדולי התורה ממגוון זרמים. בשמחות משפחתו משתתפים באופן קבוע חברי מועצת חכמי התורה, הראשון לציון, וראשי ישיבות בכירים מכל חלקי המגזר החרדי. בשנים האחרונות נערכו מספר שמחות משפחתיות גדולות, כולל נישואי בנו ושבע ברכות שהתקיימו בהשתתפות רחבה של גדולי ישראל.

בישיבת באר התלמוד מתקיימים מעמדים רוחניים מיוחדים לאורך השנה, כולל טישים בימי הפורים, סדרי לימוד מיוחדים בהילולות צדיקים, וחגיגות סיום מסכתות. הרב כהן ידוע בהקפדתו על שמירת מסורת הספרדים תוך שילוב של אלמנטים חסידיים, כפי שבא לידי ביטוי בטיש הפורים המפואר שערך בלבוש אדמו"רי מיוחד. הישיבה מקפידה על רמה גשמית גבוהה לתלמידיה, כולל שבתות התאחדות מיוחדות, גם בתקופות של קשיים כלכליים.

הרב כהן נוטל עמדה ברורה בסוגיות הציבוריות הנוגעות לעולם התורה, במיוחד בנושא גיוס בני ישיבות. במעמדים שונים בישיבה הועברו מסרים חדים נגד ניסיונות הגיוס, כולל מעמד סמלי בו נשרפו צווי גיוס של תלמידים תוך שירת "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים". הוא מנחה את תלמידיו כיצד להתמודד עם הסוגיה ומדגיש את חשיבות ההתמדה בלימוד התורה.

בשנים האחרונות הקים הרב כהן רשת כוללים ומוסדות תורה נוספים, כולל כוללי יום שישי ומכינות לישיבה. ישיבת יקירי ירושלים, בראשות אביו הגאון רבי יהודה כהן, פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ישיבת באר התלמוד. התלמידים בישיבות אלו ידועים בהישגיהם הלימודיים, כאשר מאות בחורים משתתפים בסדרי לימוד מיוחדים ומסיימים מסכתות בקצב מרשים.

הרב כהן היה חלק מפורום ראשי הישיבות הספרדים "מחנה התורה", אך בשנה האחרונה פרש מהפורום בעקבות מחלוקות פנימיות. למרות זאת, הוא ממשיך לשמור על קשרים עם ראשי ישיבות אחרים ומשתתף באירועים משותפים של עולם התורה הספרדי. הראשון לציון הגר"י יוסף משתתף באופן קבוע באירועי הישיבה ומשבח את עמידתו של הרב כהן למען לומדי התורה.