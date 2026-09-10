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בקיבוץ הגדול

ילד בן 7 נעלם באומן – כך הוא נמצא

ילד ישראלי איבד קשר עם הוריו במהלך הקיבוץ הגדול באומן • שוטרי משטרת ישראל ביצעו תשאול מקיף ופעולות חיפוש • הילד הוחזר להוריו בשלום

מפקד המשלחת סנ"צ דימיטרי סמוש עם המשפחה של הילד (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי משטרת ישראל באומן, פנה אל הצוות אזרח ישראלי שמצא ילד בן 7 שאיבד את הוריו ואיבד עימם קשר.

השוטרים תשאלו את הילד ביסודיות. הילד היה מבולבל ומפוחד מאוד, כפי שנמסר מהמשטרה. לאחר שהשוטרים ביצעו את כל הפעולות הנדרשות ותשאלו אנשים במקום, הם הצליחו לאתר את הוריו.

הילד המאושר הוחזר למשפחתו, שהודו מאוד לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומן. פעילות השוטרים נמשכת בעיר.

האירוע מתרחש בעיצומו של הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. כידוע, עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן שבאוקראינה כדי לשהות על ציון זיע"א בימי החג.

במהלך תקופה זו, כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. הצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים, כולל סיוע לנעדרים, טיפול בתקלות ושמירה על הסדר והביטחון.

אומןמשטרת ישראלראש השנהחסידי ברסלב

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