ילד בן 7 נעלם באומן – כך הוא נמצא

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי משטרת ישראל באומן, פנה אל הצוות אזרח ישראלי שמצא ילד בן 7 שאיבד את הוריו ואיבד עימם קשר.

השוטרים תשאלו את הילד ביסודיות. הילד היה מבולבל ומפוחד מאוד, כפי שנמסר מהמשטרה. לאחר שהשוטרים ביצעו את כל הפעולות הנדרשות ותשאלו אנשים במקום, הם הצליחו לאתר את הוריו.

הילד המאושר הוחזר למשפחתו, שהודו מאוד לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומן. פעילות השוטרים נמשכת בעיר.

האירוע מתרחש בעיצומו של הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. כידוע, עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן שבאוקראינה כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

גור דרשה מכתב - צאנז סירבו וניצחו דוד קליין | 08.09.26

במהלך תקופה זו, כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. הצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים, כולל סיוע לנעדרים, טיפול בתקלות ושמירה על הסדר והביטחון.