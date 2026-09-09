הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה בעיר אומן שבאוקראינה, במהלך חריג ויוצא דופן שאינו מקובל עליו בשנים עברו. כך התברר.

הגעתו של אחד מראשי הישיבות הבכירים בעולם התורה הליטאי אל ציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, מתרחשת במסגרת פעילותו הנרחבת של הגרש"ב סורוצקין לטובת החזקת מוסדות התורה והחסד שבראשותו.

בשנים קודמות נהג ראש הישיבה להקדיש את ימי החג לשהייה ממושכת בקרב נדיבים ותומכים ברחבי ארצות הברית, כשהוא נושא בעול הפיננסי הכבד ומגייס סכומים נכבדים להחזקת המוסדות.

השנה, לעומת זאת, חלה תפנית: תורם גביר מארצות הברית, המקורב לראש הישיבה, יצא בהתחייבות חסרת תקדים והציב תנאי ייחודי לתמיכתו. הגביר התחייב להעביר תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לקופת המוסדות, אך התנה זאת בכך שראש הישיבה ישהה עמו במהלך החג באומן.

תביעת ענק נגד הפובליציסט החרדי בבלי | 08.09.26 2

בעקבות כך, עתיד ראש הישיבה להמריא לעיר אומן, שם יעשה את ימי ראש השנה לצד התורם הבכיר. על פי הפרטים שהתקבלו, מדובר בתרומה בהיקף של מיליוני דולרים למוסדות עטרת שלמה.