בבלי
התניה ייחודית של גביר

בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש"ב סורוצקין באומן

ראש ישיבת 'עטרת שלמה' שליט"א צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה באומן, במהלך חריג ויוצא דופן • הרקע: התחייבות של תורם בכיר מארה"ב שהתנה תרומה של עשרות מיליוני שקלים

הגרש"ב במשא הקודש (צילום: עטרת שלמה)

הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה בעיר אומן שבאוקראינה, במהלך חריג ויוצא דופן שאינו מקובל עליו בשנים עברו. כך התברר.

הגעתו של אחד מראשי הישיבות הבכירים בעולם התורה הליטאי אל ציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, מתרחשת במסגרת פעילותו הנרחבת של לטובת החזקת מוסדות התורה והחסד שבראשותו.

בשנים קודמות נהג ראש הישיבה להקדיש את ימי החג לשהייה ממושכת בקרב נדיבים ותומכים ברחבי ארצות הברית, כשהוא נושא בעול הפיננסי הכבד ומגייס סכומים נכבדים להחזקת המוסדות.

השנה, לעומת זאת, חלה תפנית: תורם גביר מארצות הברית, המקורב לראש הישיבה, יצא בהתחייבות חסרת תקדים והציב תנאי ייחודי לתמיכתו. הגביר התחייב להעביר תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לקופת המוסדות, אך התנה זאת בכך שראש הישיבה ישהה עמו במהלך החג באומן.

בעקבות כך, עתיד ראש הישיבה להמריא לעיר אומן, שם יעשה את ימי ראש השנה לצד התורם הבכיר. על פי הפרטים שהתקבלו, מדובר בתרומה בהיקף של מיליוני דולרים למוסדות עטרת שלמה.

אומןהרב שלום בער סורוצקיןישיבת עטרת שלמהראש השנהבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר