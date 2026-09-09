ממשלת סינגפור אישרה השבוע העלאה ניכרת בשכרם של בכירי השלטון, צעד שמושך תשומת לב בינלאומית לאור רמת השכר הגבוהה ממילא של הפוליטיקאים במדינה. במסגרת העדכון, שכרו השנתי של ראש הממשלה לורנס וונג יוגדל בכ-64 אחוזים, ויעמוד על 3.6 מיליון דולר סינגפורי במקום 2.2 מיליון כיום – סכום המגיע לכ-8.5 מיליון שקל.

מדובר בשכר הגבוה פי שבעה מזה של נשיא ארצות הברית, שמשכורתו השנתית עומדת על 400 אלף דולר בלבד. המהלך מבוסס על המלצות ועדה עצמאית שבחנה את מערכת התגמול של נבחרי הציבור במדינה. הממשלה קיבלה את המלצות הוועדה לעדכן את מסגרת השכר, לאחר שרמות השכר הבסיסיות של בעלי התפקידים הפוליטיים לא עודכנו במשך כחמש עשרה שנה. השינויים ייכנסו לתוקף ב-15 באוקטובר הקרוב.

עם זאת, השרים המכהנים לא יזכו מיד במלוא ההעלאה הנובעת מהמסגרת החדשה. בשלב הראשון הם יהיו זכאים להתאמה חד-פעמית של עד 9 אחוזים, בהתאם לביצועיהם ולנסיבותיהם האישיות. שכר הייחוס לשר בדרגה MR4 – דרגה הנקבעת לפי ותק ואחריות – יעודכן מ-1.1 מיליון ל-1.8 מיליון דולר סינגפורי בשנה, אך הממשלה הדגישה כי הסכום החדש אינו יעד שאליו יגיע כל שר באופן אוטומטי.

גם חברי הפרלמנט צפויים ליהנות מהעדכון: הקצבה החודשית שלהם תעלה מ-13,750 ל-18,500 דולר סינגפורי. במקביל יעודכן גם שכרם של הנשיא, יו"ר הפרלמנט וסגנו.

טראמפ התעלם מהנחתים המצדיעים לו בבלי | 08.09.26

וונג התייחס לרגישות הציבורית סביב המהלך והודה כי מדובר בסכומים הגבוהים בהרבה מהכנסתם של רוב האזרחים. הוא הודיע כי במשך חמש השנים הקרובות, כל עוד יכהן כראש הממשלה, יתרום למטרות צדקה את מלוא התוספת לשכרו הנובעת מהשינוי.

בסינגפור מסבירים זה שנים את מדיניות השכר הגבוהה בצורך למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי לתפקידים ציבוריים ולהקטין את התמריץ לשחיתות. וונג טען כי הפער בין שכר הפוליטיקאים לשכר במגזר הפרטי הלך והתרחב, וכי בחלק מהמקרים בכירים בשירות הציבורי כבר משתכרים יותר משרים.