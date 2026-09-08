טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים המצדיעים

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד יוצא דופן מארצות הברית מעורר תשומת לב רבה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ נראה מנהל שיחה נסערה עם צוות הטייסים של המסוק הנשיאותי, מיד לאחר שנחת בניו ג'רזי.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה הנשיא האמריקני עומד בפתח המסוק ופונה לכיוון תא הטייס. הוא מניע את ידיו, מצביע מספר פעמים לעבר הטייסים, ונראה נסער במהלך השיחה. לאחר מספר שניות הוא מסתובב ויורד מהמסוק. אולם הרגע שלאחר מכן משך תשומת לב נוספת: שני חיילי חיל הנחתים עמדו משני צדי המדרגות והצדיעו לנשיא בעת שירד. טראמפ חלף על פניהם והמשיך בדרכו, מבלי שנראה כי השיב להצדעתם.

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים - צילום: רשתות חברתיות רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

התיעוד התפשט במהירות ברשתות החברתיות וזכה לתגובות רבות. חלק מהצופים סברו כי הנשיא נראה כועס במיוחד, ואף העלו השערות כי הטייסים ספגו ממנו נזיפה.

גם העובדה שטראמפ לא נראה מצדיע לחיילי חיל הנחתים הפכה לנושא דיון סביב הסרטון. מדובר ברגע קצר ביותר, ואין מידע רשמי המסביר מדוע לא השיב להצדעה באותו הרגע.