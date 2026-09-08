בבלי
מה קרה בניו ג'רזי?

טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים המצדיעים

תיעוד מעורר תשומת לב: הנשיא האמריקני נראה מנהל חילופי דברים נסערים עם צוות הטייסים לאחר הנחיתה, ואז חלף על פני חיילי חיל הנחתים מבלי להשיב להצדעתם

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים (צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד יוצא דופן מארצות הברית מעורר תשומת לב רבה לאחר שהנשיא נראה מנהל שיחה נסערה עם צוות הטייסים של המסוק הנשיאותי, מיד לאחר שנחת בניו ג'רזי.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה הנשיא האמריקני עומד בפתח המסוק ופונה לכיוון תא הטייס. הוא מניע את ידיו, מצביע מספר פעמים לעבר הטייסים, ונראה נסער במהלך השיחה. לאחר מספר שניות הוא מסתובב ויורד מהמסוק.

אולם הרגע שלאחר מכן משך תשומת לב נוספת: שני חיילי חיל הנחתים עמדו משני צדי המדרגות והצדיעו לנשיא בעת שירד. טראמפ חלף על פניהם והמשיך בדרכו, מבלי שנראה כי השיב להצדעתם.

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים
רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התיעוד התפשט במהירות ברשתות החברתיות וזכה לתגובות רבות. חלק מהצופים סברו כי הנשיא נראה כועס במיוחד, ואף העלו השערות כי הטייסים ספגו ממנו נזיפה.

גם העובדה שטראמפ לא נראה מצדיע לחיילי חיל הנחתים הפכה לנושא דיון סביב הסרטון. מדובר ברגע קצר ביותר, ואין מידע רשמי המסביר מדוע לא השיב להצדעה באותו הרגע.

דונלד טראמפארצות הבריתניו ג'רזיבבלי
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