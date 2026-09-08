הבנק המרכזי של הולנד ביצע בין חודש מרץ לחודש אוגוסט של השנה שעברה מהלך חריג ובלתי שגרתי: העברה של כ-86 טונות זהב מהמאגרים שלו בניו יורק שבארצות הברית ובאוטווה שבקנדה אל כספות הבנק המרכזי של אנגליה בלונדון. המהלך, שבוצע בשקט ובחשאי מוחלט, מעיד על שינוי משמעותי באסטרטגיה הפיננסית של הולנד ועל חוסר אמון הולך וגובר באחסון נכסים אסטרטגיים מעבר לאוקיינוס.

על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו על ידי הבנק המרכזי ההולנדי, חלקה של ניו יורק בעתודות הזהב ההולנדיות צנח בחדות מ-31.3% ל-18.5% בלבד. במקביל, האחזקות באוטווה ירדו אף הן מ-19.7% ל-18.5%. לעומת זאת, האחזקות בלונדון זינקו מ-18.1% ל-32.1%, והפכו למוקד האחסון הגדול ביותר מחוץ להולנד עצמה, שבה נותרו 30.8% מהעתודות. הולנד מחזיקה בסך הכול כ-612.4 טונות זהב. בסוף שנת 2025 הוערך שווי המאגר בכ-72.2 מיליארד אירו, או כ-83.6 מיליארד דולר. חלק מהזהב הועבר בשינוע פיזי מאובטח, בעוד חלק אחר נמכר בפועל בניו יורק ונרכש מחדש בלונדון כדי לייעל את התהליך ולמנוע את הצורך בהתכה מחדש של המטילים. נגיד הבנק המרכזי ההולנדי, אולף סלייפן, ניסה להציג את המהלך כעסקים כרגיל. לדבריו, זהב השמור בלונדון נחשב לנזיל והסחיר ביותר בעולם, כזה המאפשר מכירה או שעבוד מהירים בשעת משבר. "אנו מניחים שלעולם לא נזדקק להשתמש בזהב, אך עלינו לחזק את החוסן והמוכנות שלנו", מסר סלייפן.

נוף בהולנד ( צילום: שאטרסטוק )

אולם אנליסטים פיננסיים מעריכים כי ההסבר הרשמי אינו משקף את התמונה המלאה. ברקע המתיחות הגלובלית המחמירה, אירופה צפתה כיצד ארצות הברית מקפיאה נכסים של מדינות אחרות כמו רוסיה וונצואלה במערכת הבנקאית שלה. החשש מפני ממשל אמריקאי בלתי צפוי מאיץ פיזור סיכונים גיאוגרפי.

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הולנד אינה המדינה האירופית היחידה שנוקטת צעדים כאלה. צרפת כבר השלימה בעבר מבצע דומה של העברת 129 טונות זהב מניו יורק, ומדינות אירופיות נוספות כורעות תחת לחץ פוליטי פנימי לדרוש את חזרת הנכסים הביתה. המסר ברור: רשת הביטחון של המערב כבר לא סומכת באופן מוחלט על הבית הלבן.

המהלך ההולנדי מצטרף לסדרה של אירועים המעידים על חוסר יציבות גלובלית מתגברת. בעוד העולם ממוקד בסכסוכים הגלובליים המבעירים את המזרח התיכון ואירופה, מדינות מערביות מבצעות בשקט שינויים אסטרטגיים בניהול הנכסים שלהן. הזהב, שנחשב לנכס מקלט בעיתות משבר, הופך למוקד תשומת לב מחודשת.

כורי זהב בסודן ( צילום: שאטרסטוק )

השאלה המרכזית שעולה היא האם מדובר בתחילתו של מגמה רחבה יותר. אם מדינות אירופיות נוספות יבחרו לפעול באופן דומה, הדבר עשוי להשפיע על מעמדה של ארצות הברית כמרכז פיננסי מהימן לאחסון נכסים זרים. בינתיים, הבנק המרכזי ההולנדי ממשיך להדגיש כי המהלך נועד לשפר את הגמישות התפעולית ולא משקף חוסר אמון בארצות הברית.