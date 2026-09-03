בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי, 2 בספטמבר, התרחש אירוע יוצא דופן ברחוב מייסון בסן פרנסיסקו, סמוך לצומת עם רחוב אדי. עובר אורח ששמע צעקות חריגות ממשאית אשפה שעברה בסמוך סימן לנהג לעצור מיד. כשהנהג כיבה את המנוע, גם הוא הבחין בקולות הצעקה הבאים מתוך תא האשפה - אדם היה לכוד בתוכו וקרא לעזרה.

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התמונה שהתגלתה הייתה חמורה במיוחד: האיש לא רק נלכד בתוך המשאית, אלא נקבר תחת כמות עצומה של פסולת לאחר שמנגנון הדחיסה כבר הופעל. לפי נתוני מכבי האש של סן פרנסיסקו, נהג המשאית של חברת Recology היה בתחילת מסלול האיסוף היומי שלו כאשר בסביבות השעה 4:10 בבוקר ריקן מכולת אשפה אל החלק האחורי של הרכב, מבלי לדעת שבתוכה נמצא אדם.

על פי הערכת גורמי הכיבוי, האיש נכנס קודם לכן למכולה, ככל הנראה בחיפוש אחר מזון או חפצים, ונשפך יחד עם תכולתה אל תוך המשאית. לאחר מכן הופעל מנגנון הדחיסה, והאיש נקבר תחת הפסולת.