רוברט קיוסאקי ( צילום: צילום: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America - Robert Kiyosaki, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176638272 )

רוברט קיוסאקי, שספרו "אבא עשיר, אבא עני" הפך לאחד מספרי הכלכלה הנמכרים ביותר בעולם, פרסם לאחרונה נתון מדהים: היקף החובות שצבר במסגרת השקעותיו בנדל"ן מגיע לכדי 1.2 מיליארד דולר. אולם בניגוד למה שעשוי להישמע, קיוסאקי אינו רואה בכך כישלון – להיפך, הוא מציג זאת כחלק מתפיסת ההשקעות שלו.

בן ה-79 חזר על הנתון הזה פעמים רבות בחודשים האחרונים. בראיון לפודקאסט "Get Rich Education" הוא אמר בפשטות שהוא נושא חוב של 1.2 מיליארד דולר, אך במקביל הזהיר את המאזינים שלא להיחפז לחקות את דרכו. לשיטתו של קיוסאקי, קיים הבדל עקרוני בין חוב שנועד לממן הוצאות שוטפות לבין חוב שמטרתו רכישת נכסים מניבים. במשך שנים הוא מלמד על חשיבות ההשקעה בנכסים שמייצרים הכנסה קבועה, בעיקר בתחום הנדל"ן, תוך שימוש במינוף פיננסי להגדלת היקף ההשקעות.

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קיוסאקי נוהג להחזיק את השקעותיו השונות באמצעות חברות נפרדות בערבון מוגבל. הרציונל מאחורי מבנה זה הוא יצירת הפרדה משפטית בין הנכסים, כך שקושי בחברה אחת לא יפגע בהכרח בשאר ההשקעות.

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"חומות אש – כך העשירים משחקים את המשחק", כך תיאר קיוסאקי את המבנה העסקי שלו.

על פי הערכה שפורסמה במגזין Vanity Fair, אם ההכנסה השנתית שעליה מדבר קיוסאקי – כ-3 מיליון דולר בשנה – משקפת נכונה את מצבו, ייתכן שחלקו האישי בחוב נע בין 30 ל-60 מיליון דולר. גם זה סכום משמעותי ביותר, אך רחוק מאוד מהמיליארד ומאתיים מיליון דולר שהוא מזכיר.

אנשי מקצוע בתחום הפיננסים חלוקים בדעתם לגבי רמת הסיכון באסטרטגיה זו. דייוויד א. פרז, משקיע נדל"ן מנוסה, ציין כי חוב המגובה בנכסים הוא דבר מקובל למדי בעולם הנדל"ן, ובתנאים מסוימים הלוואה כנגד נכס מאפשרת למשקיע לנצל את ההון מבלי למכור את הנכס עצמו.

אולם המינוף הפיננסי פועל לשני הכיוונים. כאשר שווי הנכסים עולה, המינוף יכול להגדיל באופן ניכר את התשואה על ההון העצמי. אך כאשר מחירי הנדל"ן יורדים, הריבית עולה או ההכנסות מהנכסים נפגעות – אותו מנגנון בדיוק עלול להגדיל את ההפסדים ולהכביד על תזרים המזומנים.

ג'ון פול, מייסד חברת הייעוץ JPTD Partners, הזהיר כי חוב בהיקף של 1.2 מיליארד דולר מחייב ידע מעמיק ומדויק. לדבריו, מינוף יכול לפעול היטב כאשר השוק במגמת עלייה, אך להפוך במהירות לבעיה חמורה כאשר התנאים משתנים.

זהו בדיוק ליבת הוויכוח סביב קיוסאקי: האם מדובר בתבונה פיננסית או בהימור גדול על כך שמחירי הנכסים וההכנסות מהם ימשיכו לתמוך במערכת?

קיוסאקי עצמו מציג כבר שנים את החוב ככלי שיכול לסייע ביצירת עושר. הוא טוען שהמטרה אינה להימנע מכל חוב, אלא לדעת להבחין בין חוב שמממן נכס מניב לבין חוב שמממן הוצאות שאינן מייצרות הכנסה.

תפיסה זו הפכה לאחד המסרים המרכזיים של "אבא עשיר, אבא עני", הספר שקיוסאקי פרסם לראשונה באופן עצמאי בשנת 1997 ושמאז נמכר ביותר מ-44 מיליון עותקים ברחבי העולם, על פי Vanity Fair.

מאז הפך קיוסאקי לשם דבר עולמי בתחום החינוך הפיננסי. הוא גם שיתף פעולה בכתיבת שני ספרים עם דונלד טראמפ, ביניהם הספר "Why We Want You to Be Rich" שיצא לאור בשנת 2006.