אירוע דרמטי תועד השבוע באזור סחלין שבדרום רוסיה, כאשר מסוק מסוג מי-8 שנשא שמונה נוסעים איבד גובה באופן פתאומי ונאלץ לנחיתת חירום על כביש ראשי. המסוק, שהסיע חזרה צוות טיסה, נציג מטעם ועדת הבחירות וארבעה אנשי תקשורת, החליק לאחר הנחיתה אל מחוץ לכביש, התדרדר לתעלה שבצידו והתהפך על דופנו. הקבוצה שבה מאזור מרוחק שבו נערכה הצבעה מוקדמת לקראת הבחירות לפרלמנט הרוסי (הדומה). בעת שהמסוק התקרב לשדה התעופה סוקול במהלך טיסת החזרה, החל לאבד גובה במהירות. הטייס הצליח להכווין את כלי הטיס אל עבר הכביש ולבצע נחיתה מאולצת. בתיעוד שהופץ ברשת נראה המסוק מתקרב לכביש ונוחת עליו, כאשר רכבים שנסעו באזור נאלצים להתרחק במהירות. לאחר מכן המשיך המסוק להחליק, ירד אל שולי הכביש ולבסוף נעצר בתעלה כשהוא מוטה על צדו.

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למרות חומרת האירוע, הנזק לנוסעים היה מוגבל יחסית. על פי הדיווחים המקומיים, הנוסעים ואנשי הצוות לא נפגעו באורח חמור, וחלקם סבלו מחבלות קלות, שטפי דם ושריטות בלבד. כוחות החילוץ וההצלה הגיעו לזירה ופינו את המעורבים לבדיקה רפואית.

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על פי אחד הדיווחים שצוטטו ברשתות התקשורת, שני מנועי המסוק כבו לאחר שמלאי הדלק שלו אזל כליל. ערוץ צבאי רוסי בשם Fighterbomber אף טען כי המסוק המריא עם כמות דלק נמוכה מהנדרש להשלמת הטיסה, וכי הוא היה במרחק של כחמישה קילומטרים בלבד משדה התעופה סוקול כאשר המנועים כבו.