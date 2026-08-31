תיעוד שהגיע מחזית הלחימה באוקראינה חושף את המציאות המסוכנת שבה פועלים מתנדבי חילוץ המנסים להציל אזרחים מאזורי קרב. הסרטון, שצולם ממצלמת הגוף של אחד המחלצים, מתעד ניסיון לפנות קשישים מאזור שנמצא תחת הפגזות ארטילריה ורקטות.

במהלך הפעולה, כאשר המחלץ המתנדב מנסה להגיע אל הקשישים הכלואים בין בנייני המגורים, נשמעות ונראות סביבו פגיעות של פגזים. האזור נתון להפגזות רצופות, והמחלץ ממהר להוציא את התושבים הקשישים אל מחוץ לטווח הסכנה.

אך באמצע הפעולה מתווסף איום נוסף: רחפן מתקרב מהאוויר. המחלץ מזהה את הרחפן, שולף רובה ציד ומתחיל לירות לעברו בניסיון להפיל אותו או להרחיקו. כל זאת בעודו ממשיך בפעולת החילוץ ומנסה להביא את הקשישים אל הרכב שאמור לפנותם מהאזור.