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מהמלחמה באוקראינה

מחלץ אוקראיני ירה לעבר רחפן תוך כדי פינוי קשישים מאזור לחימה

תיעוד מחזית המלחמה באוקראינה מתעד את הסכנות שבהן נתקלים מתנדבי חילוץ בעת פינוי אזרחים מאזורי הפגזות כבדות

תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים

תיעוד שהגיע מחזית הלחימה באוקראינה חושף את המציאות המסוכנת שבה פועלים מתנדבי חילוץ המנסים להציל אזרחים מאזורי קרב. הסרטון, שצולם ממצלמת הגוף של אחד המחלצים, מתעד ניסיון לפנות קשישים מאזור שנמצא תחת הפגזות ארטילריה ורקטות.

במהלך הפעולה, כאשר המחלץ המתנדב מנסה להגיע אל הקשישים הכלואים בין בנייני המגורים, נשמעות ונראות סביבו פגיעות של פגזים. האזור נתון להפגזות רצופות, והמחלץ ממהר להוציא את התושבים הקשישים אל מחוץ לטווח הסכנה.

אך באמצע הפעולה מתווסף איום נוסף: רחפן מתקרב מהאוויר. המחלץ מזהה את הרחפן, שולף רובה ציד ומתחיל לירות לעברו בניסיון להפיל אותו או להרחיקו. כל זאת בעודו ממשיך בפעולת החילוץ ומנסה להביא את הקשישים אל הרכב שאמור לפנותם מהאזור.

תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים
תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התיעוד משקף את המציאות המורכבת של המלחמה באוקראינה בימים אלה. מלבד ההפגזות והטילים, הרחפנים הפכו לאיום משמעותי המסוגל להופיע בכל רגע מעל אזורים בהם שוהים אזרחים וצוותי הצלה.

עבור המחלצים המתנדבים, המשימה של פינוי תושבים מאזורי הלחימה הפכה למסוכנת ביותר. הם נדרשים לפעול במהירות רבה, תחת אש מתמשכת, ובמקביל להישאר ערניים לאיומים המגיעים גם מכיוון השמיים. הסכנה רבת־הממדים הזו הופכת כל פעולת חילוץ למבצע מורכב ומסוכן במיוחד.

רחפניםטיסת חילוץמלחמת אוקראינה
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