תיעוד חדש מנמל שאהיד רג'אאי שבדרום איראן חושף תמונה יוצאת דופן: אחד ממוקדי הסחר המרכזיים במדינה נראה כמעט ריק מפעילות. מנופי ענק ניצבים ללא תזוזה, שטחי אחסון המכולות כמעט ריקים, ותנועת הספינות והמשאיות באזור הנמל דלה ביותר.

נמל שאהיד רג'אאי, הממוקם בסמוך לבנדר עבאס ולמצר הורמוז האסטרטגי, משמש כשער הימי העיקרי של איראן. על פי נתונים שפורסמו בעבר, הנמל מטפל בחלק ניכר מתנועת המכולות של המדינה ומשמש עורק מרכזי להזרמת חומרי גלם, ציוד תעשייתי, מוצרי צריכה וסחורות נוספות למשק האיראני, לצד פעילות יצוא.

התיעוד האחרון מעיד על שינוי משמעותי במצב. במקום פעילות מסחרית סואנת, ניתן לראות רציפים שוממים, מנופים שאינם מופעלים ותנועה מצומצמת של כלי רכב וכלי שיט.

התופעה מתרחשת על רקע משבר חמור בתנועת הספנות באזור כולו. גם במצר הורמוז עצמו נרשמה ירידה ניכרת בתנועת כלי השיט, כאשר בסוף חודש אוגוסט האחרון נספרו כעשרה מעברים של כלי שיט מסחריים ביום בלבד, לעומת ממוצע של כחמישה עשר מעברים, ובתקופות מסוימות קודמות הירידה הייתה חדה אף יותר.

ההשלכות על המשק האיראני עשויות להיות מרחיקות לכת. כאשר הנמל המרכזי לייבוא וייצוא מאט בצורה כה משמעותית, הפגיעה אינה מוגבלת לספינות שעוגנות פחות בנמל. היא עלולה להשפיע במהירות על שרשראות האספקה, על היבואנים, על התעשייה ועל הצרכנים בתוך המדינה.

במקביל, מדינות באזור המפרץ כבר נערכות למציאות של שיבושים מתמשכים במצר הורמוז. מדינות אלו מקדמות נתיבי יצוא חלופיים, מרחיבות נמלים קיימים ומשקיעות בתשתיות שנועדו להפחית את התלות במעבר האסטרטגי.