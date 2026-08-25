אירוע יוצא דופן התרחש היום (יום ג') כאשר מטוס תובלה כבד של חיל האוויר האמריקאי נחת בשדה התעופה ונוקובו שבמוסקבה. המטוס, מדגם בואינג C-17A גלובמאסטר III, הגיע בטיסה ישירה מריגה, בירת לטביה.

מדובר באירוע חריג במיוחד, שכן טיסות של כלי טיס צבאיים אמריקאים לשטח רוסיה הפכו לנדירות ביותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני כשנתיים וחצי.

על פי מידע ממערכת מעקב הטיסות Flightradar24, המטוס – שמספר הזנב שלו 07-7181 וקריאת הרדיו RCH4555 – המריא מריגה בשעה 08:50 לפי שעון מוסקבה ונחת בונוקובו כעשר דקות לאחר מכן.

המטוס הגיע לריגה לפני יומיים, ב-23 באוגוסט, מבסיס ג'וינט בייס אנדרוז במרילנד, הסמוך לבירת ארצות הברית וושינגטון – בסיס המשמש לעתים קרובות לטיסות של בכירים אמריקאים.

שני הצדדים נמנעים מהסבר

הקרמלין הודיע כי אין ברשותו מידע על הגעת המטוס. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, מסר כי אין מתוכננות פגישות עם נציגים אמריקאים במוסקבה בימים הקרובים. גם מצד האמריקאי לא פורסמה הודעה רשמית כלשהי, ודובר של פיקוד אירופה האמריקאי (EUCOM) השיב כי אין ברשותו מידע בנושא.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי לא ניתן לאמת האם המטוס נשא נוסעים או מטען. מטוסי C-17 משמשים בעיקר להובלת כוחות צבאיים, ציוד כבד ומטענים למרחקים ארוכים, והם מסוגלים לשאת עד 77 טון של מטען או עד 134 חיילים מצוידים.

רקע מדיני מורכב

הטיסה הישירה האחרונה של מטוס רשום אמריקאי מאירופה לרוסיה התרחשה בינואר 2026, כאשר הועברו שליחים מיוחדים – ביניהם סטיבן ויטקוף וג'ארד קושנר – לשיחות עם הנשיא ולדימיר פוטין בנושא אוקראינה.

מאז נעצרו השיחות במידה רבה, בין היתר בשל התפתחויות באיראן והמתיחות המתמשכת בין שתי המעצמות.

ברשתות החברתיות, ובמיוחד ברשת X, התפשטו במהירות סרטונים המראים לכאורה את המטוס מעל מוסקבה ואת נחיתתו. חלק מהפרשנים העלו השערות על משימה דיפלומטית חשאית, חילופי שבויים או תמיכה לוגיסטית, אך מדובר בשלב זה בהשערות בלבד.

דיווחים נוספים הזכירו תנועה של שיירת רכבים בעלי לוחיות דיפלומטיות באזור, אך גם אלה לא אושרו באופן רשמי. האירוע מדגיש את המתיחות המתמשכת בין וושינגטון למוסקבה, ובמקביל את האפשרות לקיומם של ערוצי תקשורת חשאיים גם בתקופות של קיפאון מדיני.