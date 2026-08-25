טראמפ מאשים: איראן מוציאה להורג מפגינים בהיקף חסר תקדים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אתמול (ג') האשמות חמורות כלפי המשטר האיראני, תוך שהוא מייחס לטהראן ביצוע הוצאות להורג המוניות של מפגינים. בפרסום ברשת החברתית Truth Social, שבבעלותו, כתב הנשיא: "איראן הורגת מפגינים, אפילו בזמן שהם לא מוחים, בהיקף חסר תקדים". טראמפ הוסיף כי "זה משבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק - עכשיו". הנשיא לא פרסם פרטים נוספים על מקורות המידע או היקף ההוצאות להורג הנטענות. ההאשמות מגיעות בעת שממשל טראמפ מגביר את הלחץ הכלכלי והמדיני על המשטר בטהראן.

טענות על משבר כלכלי עמוק במשטר

במסגרת דבריו, הוסיף טראמפ טענה נוספת בדבר המצב הכלכלי הקשה באיראן: "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת לא משלמת לחלקים בצבא שלה". הדברים מצטרפים לדיווחים רבים על משבר כלכלי חמור במדינה, לרבות מחסור קשה בדלק שמשתק תחנות תדלוק ברחבי איראן. ממשל טראמפ הכריז לאחרונה על מערכת סנקציות נרחבת נגד איראן, שכונתה "D-Day הכלכלי". שר האוצר האמריקני סקוט בסנט פירט כי הסנקציות מכוונות לחמישה תחומים עיקריים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות.

איראן מכחישה, אך המציאות בשטח קשה

בכירים איראניים ממשיכים להכחיש את השפעת הלחץ האמריקני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, טען כי "אף אחד לא מאמין להתרברבויות" של האמריקנים, וכי ארצות הברית "אינה נמצאת במצב כלכלי שמאפשר לה לצמצם עוד יותר את יחסיה עם מדינות אחרות". אולם הדיווחים מהשטח מצביעים על מציאות שונה. מטהראן ומערים נוספות מדווחים על תורים של קילומטרים בתחנות דלק, כאשר נהגים ממתינים שעות רבות רק כדי לגלות שהמלאי אזל. המחסור בבנזין משקף את הפער בין יכולת הייצור של איראן לבין הצריכה, והפך לסמל למצוקה הכלכלית של המשטר. האשמותיו של טראמפ בדבר הריגת מפגינים מצטרפות לתמונה של משטר הנתון ללחץ כבד מבחוץ ומבפנים כאחד.