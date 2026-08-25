אירוע יוצא דופן אירע בשבועות האחרונים בעיר יוסטון שבטקסס, כאשר נהג שירות הסעות מצא עצמו משתתף באופן בלתי צפוי במרדף משטרתי. אנתוני ביינס, נהג אובר, נסע בשכונת יוסטון הייטס כשלפתע הבחין באדם רץ בכביש ללא חולצה, ושוטרים רודפים אחריו. שוטרת סימנה לו לעצור את רכבו, נכנסה למושב הנוסע הקדמי והורתה לו: "תן לי טרמפ לשם בבקשה. סע, סע, לשם... סע, סע, סע!". רגעים ספורים לאחר מכן עלה שוטר נוסף למושב האחורי של הרכב.

לאחר מספר דקות של נסיעה, השוטרים זיהו ככל הנראה את החשוד, יצאו במהירות מהרכב והמשיכו לרדוף אחריו ברגל. הנהג תיאר את הרגע: "זה תפש אותי לגמרי לא מוכן. מעולם לא קרה לי דבר כזה בזמן נהיגה. הופתעתי, אבל פשוט עשיתי מה שהשוטרת ביקשה באותו רגע". האירוע כולו תועד במצלמת הרכב של ביינס.

משטרת יוסטון אישרה את פרטי האירוע והבהירה כי החשוד היה מבוקש בחשד לאיומים חמורים על אישה וילדיה. למרות הסיוע הבלתי שגרתי שקיבלו השוטרים מנהג האובר, החשוד לא נתפס באותו שלב והחקירה עדיין נמשכת.