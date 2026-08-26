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איראן ממשיכה לאיים

השירות החשאי האמריקני חוקר סרטון איראני

גורמי ביטחון אמריקניים בודקים שידור בטלוויזיה הממלכתית באיראן שבו הוצע סכום של 10 מיליון דולר תמורת פרטים על מיקומו של בארון טראמפ

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ
הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ

גורמי ביטחון אמריקניים פתחו בחקירה בעקבות שידור בתקשורת הממלכתית באיראן, שבו הופיעו איומים כלפי בארון טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית .

בשידור הוצגו מיקומים שונים המקושרים לשהייתו של בארון טראמפ, וכלל הצעה להעניק כספי בסך 10 מיליון דולר למי שיספק מידע אודות מקום הימצאו.

דובר השירות החשאי, נייט הרינג, מסר כי "השירות החשאי מודע לקיומו של הסרטון ובוחן כל דבר שניתן להבינו כאיום על האנשים שאותם אנו מגינים". הוא הוסיף כי "משיקולי ביטחון מבצעי, אין אנו נכנסים לפרטים הקשורים למודיעין ולאבטחה".

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