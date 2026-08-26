גורמי ביטחון אמריקניים פתחו בחקירה בעקבות שידור בתקשורת הממלכתית באיראן, שבו הופיעו איומים כלפי בארון טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בשידור הוצגו מיקומים שונים המקושרים לשהייתו של בארון טראמפ, וכלל הצעה להעניק פרס כספי בסך 10 מיליון דולר למי שיספק מידע אודות מקום הימצאו.

דובר השירות החשאי, נייט הרינג, מסר כי "השירות החשאי מודע לקיומו של הסרטון ובוחן כל דבר שניתן להבינו כאיום על האנשים שאותם אנו מגינים". הוא הוסיף כי "משיקולי ביטחון מבצעי, אין אנו נכנסים לפרטים הקשורים למודיעין ולאבטחה".